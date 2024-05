A- A+

LUTA POR DIREITOS SES-PE divulga cronograma das cirurgias de quadril para crianças com microcefalia causada pelo Zika Até o momento, três crianças já foram operadas no Hospital Otávio de Freitas (HOF)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) apresentou, nesta quarta-feira (22/05), em reunião com representantes da União de Mães e Anjos (UMA-PE) e parlamentares da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Alepe), o cronograma para realização das cirurgias de quadril das crianças diagnosticadas com microcefalia causada pelo Zika.

De acordo com o planejado pela SES-PE, em 12 meses, os pacientes deverão passar pelo procedimento na rede própria e na contratualizada. Durante o período - levando-se em consideração os números atuais -, serão realizadas até 217 cirurgias, ofertadas de forma descentralizada em unidades de saúde da capital, agreste e sertão.



Até o momento, três crianças já foram operadas no Hospital Otávio de Freitas (HOF). A unidade hospitalar seguirá responsável pelo procedimento, duas vezes por mês, até agosto, quando o volume passa a ser maior, com a participação efetiva de outros serviços de saúde.

O órgão justificou que o baixo ritmo das cirurgias realizadas entre maio e junho acontece devido a sobrecarga da rede pública com o aumento dos casos de vírus respiratórios, que acontecem durante os meses em questão e diminuem a oferta de leitos de terapia intensiva, essenciais para a recuperação pós-cirúrgica das crianças com microcefalia.

"Esse cronograma se trata de um trabalho em equipe, porque na saúde ninguém faz nada sozinho. Eu estou muito satisfeita porque temos esse compromisso de cuidar das pessoas de forma ampla. Para podermos dar esse retorno, trabalhamos muito antes, agora e vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida dessas crianças", afirmou a secretária de saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti. "Neste momento, temos que olhar para frente. E temos condição, até mesmo, de ampliar esse serviço, já que é uma necessidade antiga e temos que intervir de forma rápida para cuidar de todas elas", complementou.



Para acompanhar os trabalhos, os representantes da UMA vão se reunir com os técnicos da SES-PE todos os meses. Nestes encontros, serão analisados os acertos e, em caso de erros ou alguma complicação fora do previsto, vão ser definidas, de forma coletiva, a pactuação de novas estratégias.



De acordo com o secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral da SES-PE, Anderson Oliveira, o cronograma é o pontapé inicial para acabar com essa demanda reprimida, que se formou a partir de 2015, quando Pernambuco foi o epicentro da epidemia da síndrome congênita do zika vírus.

"Essas reuniões vão poder dar confiança a essas mães, já que estaremos sempre em contato com elas, e tornar o processo transparente. Com o passar do cronograma, os fluxos ficam melhores, mais ajustados. E, a médio prazo, poderemos ampliar esta oferta", comentou Anderson Oliveira.



RIZOTOMIA e ESCOLIOSE

O cronograma de assistência abrange outros dois procedimentos dedicados às crianças com microcefalia. A rizotomia dorsal seletiva (SDR) será ofertada numa frequência anual de 24 cirurgias por ano. Trata-se de uma operação neurocirúrgica, que se baseia na redução da estimulação sensitiva periférica por meio da secção parcial das raízes dorsais dos nervos espinhais. Com relação às consultas ambulatoriais de escoliose, serão oferecidos 40 atendimentos mensais.



