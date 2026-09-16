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ATENDIMENTO MÓVEL Municípios de Pernambuco recebem novas ambulâncias para reforçar atendimentos Veículos foram destinados a cidades da Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão entre segunda (14) e terça-feira (15)

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Dezoito novas ambulâncias foram entregues para municípios do Interior de Pernambuco esta semana. Os veículos, disponibilizados pela Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), serão utilizados no deslocamento de pacientes e na ampliação e fortalecimento da assistência em atendimentos.

Dos veículos entregues, 11 são ambulâncias do tipo D, equipadas para funcionar como Unidades de Terapia Intensiva (UTI) móveis. Os municípios de Custódia, Sirinhaém, Bonito, São Caetano, Aliança, São José do Belmonte, Itambé, Bodocó, Petrolândia, Sertânia e Bom Jardim receberam as ambulâncias na segunda-feira (14).

Já na terça-feira (15), sete municípios receberam ambulâncias do tipo A, para transportes sem risco à vida, que funcionam para o Programa Colo de Mãe.

Os municípios de Betânia, Jupi, Palmeirina, Pesqueira, Toritama, São Vicente Férrer e Jaqueira foram os contemplados.

Entrega realizada pela SES-PE contemplou 18 cidades com veículos de diferentes modalidades. | Foto: SES-PE/Divulgação

Cada UTI móvel custou R$ 2 milhões e as ambulâncias do Programa Colo de Mãe custaram R$ 1,5 milhão cada unidade. Para a SES-PE, a ampliação da frota busca fortalecer a estrutura de transporte sanitário dos municípios e garantir maior suporte no deslocamento de pacientes.

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