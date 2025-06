A- A+

Saúde SES-PE fecha parceria com Instituto Aliança para confecção de calçados para pacientes com hanseníase O encontro marcou a assinatura de um termo para firmar a parceria entre o Instituto e o Hospital Geral da Mirueira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) recebeu uma visita de uma comitiva internacional contra o Instituto Aliança contra a Hanseníase (AAL) na tarde desta segunda-feira (9).

O encontro ocorreu na sede da Secretaria e marcou a assinatura de um termo para firmar uma parceria entre o Instituto e o Hospital Geral da Mirueira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Com a parceria, os pacientes com hanseníase que tiveram sequelas no pé vão receber sapatos adaptados gratuitamente. Os calçados serão confeccionados na sapataria da unidade.

17 jovens voluntários do AAL participaram das atividades no auditório da SES-PE e foram para o Hospital da Mirueira para a realização de serviços para a melhoria da infraestrutura da sapataria. Eles fazem parte da St. Thomas Aquinas Parish, que fica localizada em Palo Alto, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

"É com grande satisfação que firmamos essa parceria com o Instituto Aliança Contra Hanseníase AAL, visando o fortalecimento do serviço da sapataria ortopédica, de referência estadual, sediado no Hospital Geral da Mirueira. Neste momento, fizemos também a acolhida ao grupo de voluntários internacionais que visita o nosso Estado", afirmou Cintia Brito, gerente de Vigilância da Tuberculose e Hanseníase da SES-PE.

Com sede em Curitiba, no Paraná, e atuação internacional, o Instituto AAL, da sigla em inglês "Alliance Against Leprosy", é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2018 que une ciência, educação e assistência no combate à hanseníase, doença também conhecida como lepra.



