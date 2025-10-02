Qui, 02 de Outubro

BEBIDA CONTAMINADA

SES-PE investiga novo caso suspeito de intoxicação por metanol; paciente é de Olinda

Secretaria anunciou a criação de um grupo de monitoramento sobre o tema no estado

Casos de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas são registrados em São Paulo e Pernambuco - Foto: Freepik/Reprodução

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) anunciou na manhã desta quinta-feira (2) a notificação de um novo caso suspeito de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em Pernambuco. 

De acordo com a SES-PE, trata-se de uma paciente do sexo feminino, residente do município de Olinda. A mulher, que foi atendida em uma unidade de saúde do Recife, teria realizado a ingestão de vodka.

Três dias após o consumo, a paciente buscou atendimento com relato de náuseas, episódios de vômito, evoluindo para cefaléia e visão turva.

A suspeita do caso acontece dois dias antes da Prefeitura de Olinda anunciar uma fiscalização em comércios da Orla e do Sítio Histórico da cidade.

Este é o quinto caso com suspeita de intoxicação por metanol em Pernambuco.

Atualmente, além do possível caso notificado em Olinda, a SES-PE investiga outras três suspeitas no estado. São elas:

O quinto caso suspeito no estado está sendo investigado pela polícia e ainda não é contabilizado pela SES-PE.

Se trata de um terceiro homem natural de Lajedo, identificado como Jonas da Silva Filho, de 25 anos, que morreu na madrugada do dia 29 de agosto, antes de ser transferido para o HMV.

Como medida de monitoramento, a SES-PE reuniu representantes técnicos das áreas de Vigilância em Saúde, Atenção à Saúde, Regulação de Leitos e Vigilância Sanitária para planejar o trabalho de acompanhamento das notificações e a elaboração de medidas de controle e de atuação da rede de saúde no manejo clínico dos pacientes com este perfil. 
 

