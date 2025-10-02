A- A+

BEBIDA CONTAMINADA SES-PE investiga novo caso suspeito de intoxicação por metanol; paciente é de Olinda Secretaria anunciou a criação de um grupo de monitoramento sobre o tema no estado

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) anunciou na manhã desta quinta-feira (2) a notificação de um novo caso suspeito de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em Pernambuco.

De acordo com a SES-PE, trata-se de uma paciente do sexo feminino, residente do município de Olinda. A mulher, que foi atendida em uma unidade de saúde do Recife, teria realizado a ingestão de vodka.

Três dias após o consumo, a paciente buscou atendimento com relato de náuseas, episódios de vômito, evoluindo para cefaléia e visão turva.

A suspeita do caso acontece dois dias antes da Prefeitura de Olinda anunciar uma fiscalização em comércios da Orla e do Sítio Histórico da cidade.

Este é o quinto caso com suspeita de intoxicação por metanol em Pernambuco.



Atualmente, além do possível caso notificado em Olinda, a SES-PE investiga outras três suspeitas no estado. São elas:

Celso da Silva, de 43 anos, natural de Lajedo e que deu entrada no Hospital Mestre Vitalino no dia 2 de setembro e morreu no dia 9 do mesmo mês;

Marcelo dos Santos Calado, 32 anos, cunhado de Celso, que também deu entrada no HMV no dia 4 de setembro e recebeu alta no dia 23, tendo como sequela a perda da visão;

Um homem de 30 anos, morador de João Alfredo, com as iniciais R. L., que deu entrada no HMV em 26 de setembro em estado grave e, mesmo com intervenções médicas, veio a óbito na última terça-feira (30).

O quinto caso suspeito no estado está sendo investigado pela polícia e ainda não é contabilizado pela SES-PE.

Se trata de um terceiro homem natural de Lajedo, identificado como Jonas da Silva Filho, de 25 anos, que morreu na madrugada do dia 29 de agosto, antes de ser transferido para o HMV.

Como medida de monitoramento, a SES-PE reuniu representantes técnicos das áreas de Vigilância em Saúde, Atenção à Saúde, Regulação de Leitos e Vigilância Sanitária para planejar o trabalho de acompanhamento das notificações e a elaboração de medidas de controle e de atuação da rede de saúde no manejo clínico dos pacientes com este perfil.



