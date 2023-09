SES-PE orienta que consumo dos peixes guarajuba e barracuda deve ser evitado em Noronha

Uma nota técnica emitida pela Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) sobre os recentes casos de intoxicação alimentar registrados no Arquipélago Fernando de Noronha revelou que o consumo de peixes das espécies guarajuba e barracuda pode estar relacionado à questão de saúde.

O documento, elaborado em conjunto pela Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, Diretoria Geral da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária e Superintendência de Saúde do arquipélago, apontou que os casos estão relacionados a uma forma de intoxicação chamada ciguatera.

De acordo com a administração da ilha, o problema de saúde é causado pela ingestão de peixes, mariscos e outros organismos marinhos contaminados com a substância que não tem cor, sabor ou cheiro e não pode ser eliminada pelo cozimento ou congelamento convencional.

A Superintendência de Saúde destacou que a situação está controlada. No entanto, é preciso que os moradores e visitantes da ilha tenham cuidado com o consumo dessas espécies. Essa atenção é considerada “fundamental para que o processo continue avançando de forma positiva”.

Nesse sentido, a administração da ilha informou que vem tomando providências com o objetivo de orientar moradores e turistas para que evitem, neste momento, ingerir os peixes guarajuba e barracuda.

“Já no começo dos casos demos início a uma série de investigações. A equipe de vigilância coletou informações para análise e confirmação do surto. Dentre as ações estão reuniões, estudos e um curso de manipulação de pescados e de alimentos, que vai acontecer na próxima semana. Estamos juntos com todas as instituições de saúde para solucionar essa situação o mais breve possível”, destacou a superintendente de Saúde da ilha, Isabel Sobral.