A- A+

Sáude SES-PE reforça plano de contingência e abre leitos Srag para enfrentamento dos vírus respiratórios Os meses de março a agosto representam o período de sazonalidade dos vírus respiratórios em Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) reforçou, nesta quarta-feira (4), o Plano de Contingência para Doenças Respiratórias na Infância com o objetivo de enfrentar o aumento de doenças respiratórias nas crianças, entre os meses de março e agosto.

Dentro da estratégia, foram abertos novos leitos para conter a sazonalidade dos vírus respiratórios em Pernambuco.

A ação integrada da SES-PE contempla as áreas de regulação de leitos, assistência hospitalar, rede de urgência e emergência e vigilância epidemiológica.

Dados gerais

Desde a última semana do mês de fevereiro, foram abertos 24 leitos de enfermaria voltados para o atendimento de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), somente na rede própria.

Esses primeiros leitos estão localizados nos hospitais Barão de Lucena (5), Jaboatão Prazeres (10), Geral de Areias (06), todos no Recife, e Regional Dom Moura (03), na cidade de Garanhuns.

Além dos leitos presentes na rede própria, sob administração direta, a SES-PE abriu os primeiros leitos na rede complementar.

Os espaços médicos beneficiados foram o Hospital Vale do Una, em Palmares, onde há 10 leitos de terapia intensiva (UTI) pediátricos, e o Centro Hospitalar Santa Maria, em Vitória de Santo Antão, com 9 leitos de enfermaria.

Com todas as aberturas de leitos, totalizam 43 leitos novos para o enfrentamento da sazonalidade dos vírus respiratórios em 2026.

De acordo com o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral (SEGECG), Anderson Oliveira, Pernambuco está atuando de forma antecipada, planejada e integrada para enfrentar o cenário nos próximos meses.

Já colocamos em funcionamento 33 leitos de enfermaria e 10 de UTI, voltados para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e seguimos monitorando de forma permanente os indicadores epidemiológicos, como taxas de ocupação, solicitações de leitos e índices de positividade para vírus respiratórios”, destacou.

Preocupação com Srag

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é considerada uma infecção respiratória severa, que compromete a oxigenação do sangue por meio de lesões pulmonares.

Em todo o ano de 2025 foram notificados 7.375 casos de Srag em Pernambuco. Destes, 4.038 (54,7%) foram em crianças de 0-2 anos.

A SES-PE atua ainda na direção da promoção das estratégias de prevenção, com destaque para a vacinação de gestantes com a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), medida fundamental para proteger os recém-nascidos nos primeiros meses de vida.



Imunização de gestantes

A estratégia foi iniciada em Pernambuco no último mês de dezembro, com 25.836 gestantes já imunizadas contra o vírus causador de casos de bronquiolite e pneumonia em crianças.

A imunização é indicada para gestantes a partir da 28ª semana. A VSR A e B (recombinante), aplicada em dose única, não possui restrição quanto à idade materna e o foco principal é a proteção dos bebês menores de 6 meses.

Essa vacinação durante a gestação possibilita a transferência de anticorpos da mãe para o bebê, oferecendo proteção nos primeiros meses de vida, período de maior vulnerabilidade às complicações causadas pelo VSR, como bronquiolite e pneumonia.

Pernambuco também realizou uma importante incorporação de imunobiológico no âmbito do SUS.

O anticorpo monoclonal nirsevimabe - indicado para bebês prematuros (menores de 36 semanas gestacional e 6 dias) e aqueles menores de 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias), que apresentam comorbidades elegíveis, foi disponibilizado pelo Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) para maternidades, serviços de saúde especializados e estabelecimentos de saúde localizados nos municípios.

Em complemento aos grupos já destacados, o Programa Nacional de Imunização orienta que os municípios façam o resgate de crianças elegíveis para esta imunização - prematuros e aquelas com as comorbidades já listadas.

Crianças prematuras nascidas após agosto de 2025 devem receber o anticorpo no início da sazonalidade deste ano, desde que estas tenham idade inferior a seis meses de vida. Além das crianças com comorbidades, menores de 24 meses farão parte deste resgate, desde que não tenham feito utilização do palivizumabe.

Veja também