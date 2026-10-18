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Saúde SES-PE promove Caminhada Rosa e reforça cuidado com a saúde da mulher nesta segunda-feira (19) Ação integra a campanha "Outubro Rosa: Quem Cuida Também se Cuida" da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de mama e do colo do útero, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) realiza a Caminhada Rosa nesta segunda-feira (19).

A ação, que integra a campanha da SES-PE “Outubro Rosa: Quem Cuida Também se Cuida”, tem o objetivo de sensibilizar servidoras e servidores sobre a importância do autocuidado, da detecção precoce e da manutenção de hábitos saudáveis.

A concentração ocorre a partir das 8h, em frente à sede da SES-PE, em Santo Amaro, no Centro do Recife.

A caminhada vai até a Carreta da Mulher Pernambucana, estacionada na Rua da Aurora, e é voltada e aberta para trabalhadores da SES-PE e convidadas.

Carreta da Mulher Pernambucana estará estacionada na Rua da Aurora a partir de segunda-feira (19) até a sexta-feira (23). | Foto: Vivian Ramos/SES-PE

“O tema deste ano fala diretamente com nossas servidoras. São mulheres que passam o ano inteiro cuidando da população pernambucana e que, muitas vezes, adiam o próprio cuidado. A Caminhada Rosa é um gesto coletivo para lembrar que autocuidado é ato de responsabilidade. Detectar precocemente salva vidas, e o SUS de Pernambuco está de portas abertas”, afirmou a diretora de linhas de cuidados assistenciais da SES-PE, Ana Paula Lucena.

Outras atividades

Além da Caminhada Rosa, a SES-PE reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce com outras ações na próxima semana.

De segunda (19) a sexta-feira (23), a Carreta da Mulher Pernambucana vai estar estacionada na Rua da Aurora para atender exclusivamente às servidoras do Estado, com idades entre 40 e 74 anos, que poderão fazer o exame de mamografia.

Com relação ao exame citopatológico para rastreio de câncer de colo do útero, as trabalhadoras precisam ter entre 25 e 64 anos.

Já na quarta (21), na sede da SES-PE, a partir das 8h30, será realizada uma manhã de palestras voltadas ao tema.

Serviço

Caminhada Rosa – Outubro Rosa 2026 – “Quem Cuida Também se Cuida”

Quando: Segunda-feira (19)

Saída: às 8h

Concentração: Em frente à sede da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) - Rua 24 de agosto, 209 - Santo Amaro - Recife/PE

Destino: Carreta da Mulher Pernambucana - Rua da Aurora

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