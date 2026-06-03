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SAÚDE SES-PE promove evento sobre teste do pezinho e triagem neonatal na próxima terça-feira (9) Encontro reunirá profissionais de saúde, representantes da sociedade civil e especialistas para discutir avanços e desafios do programa estadual

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) realiza na próxima terça-feira (9), das 9h às 12h, um evento em referência ao Dia Nacional do Teste do Pezinho, celebrado em 6 de junho. A programação será na sede da secretaria, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

O encontro é voltado para profissionais dos ambulatórios de referência, da Atenção Primária à Saúde, apoiadores regionais e municipais da triagem neonatal, representantes do laboratório de referência em triagem neonatal, integrantes da sociedade civil organizada e outros profissionais envolvidos nas linhas de cuidado relacionadas ao tema.

As inscrições podem ser realizadas previamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela organização.

A programação inclui homenagens a profissionais e instituições que participaram da trajetória do Programa Estadual de Triagem Neonatal, além da apresentação de um panorama sobre a evolução do serviço em Pernambuco. Também estão previstas palestras e momentos de debate entre os participantes.

Conhecido popularmente como teste do pezinho, o exame integra o Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2001 e tem como objetivo identificar precocemente doenças em recém-nascidos antes do surgimento dos primeiros sintomas. O Ministério da Saúde recomenda que a coleta seja realizada entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê.

Atualmente, a triagem neonatal realizada em Pernambuco permite o rastreamento de oito doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase, toxoplasmose congênita e galactosemias.

Os casos com suspeita dessas condições são encaminhados para acompanhamento especializado em unidades de referência do estado.

Para realizar a coleta do exame, não é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento ou do cartão SUS da criança. O responsável deve apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e a caderneta ou cartão da criança.

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