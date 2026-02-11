A- A+

SAÚDE SES-PE promove testagem para detecção de HIV e oferta insumos de prevenção durante o Carnaval 2026 A novidade será o atendimento com o ônibus da estratégia Prevenção para Tod@s, unidade móvel equipada e instalada na Praça da República

A prevenção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) será um dos focos de atuação da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), por meio do Programa Estadual de IST, Aids e Hepatites Virais, durante o Carnaval 2026.

A novidade será o atendimento com o ônibus da estratégia Prevenção para Tod@s, unidade móvel equipada e instalada na Praça da República, de sábado (14) até terça-feira (17), das 16h a 0h, para o atendimento das pessoas que desejarem realizar ou levar o autoteste para detecção do HIV.

Também serão oferecidas a dispensação da prevenção combinada de PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e PEP (Profilaxia Pós-Exposição), medicamentos antirretrovirais utilizados para a prevenção do HIV, bem como a retirada de preservativos, complementando a prevenção.

No equipamento móvel serão ofertados 1 mil autotestes de HIV, que o usuário poderá fazer no local ou levar para realizar posteriormente, 57.600 preservativos externos (tipos texturizado e sensitive), 1.600 preservativos internos e 32 mil sachês gel lubrificantes. Além disso, os brincantes receberão materiais informativos acerca da prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis. No caso dos usuários desejarem orientações sobre o autoteste de HIV, a equipe estará preparada para orientar o folião.



Quando o resultado é positivo, a orientação é que o folião busque os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) para dar seguimento ao fluxo de diagnóstico e tratamento. No Sábado de Zé Pereira (14), dia da realização do Galo da Madrugada, equipes atuarão na distribuição de 72 mil preservativos externos (sensíveis e texturizados), 72 mil géis lubrificantes e 1.600 preservativos internos, na Ponte Duarte Coelho. Foto: SES / Divulgação Em todos os demais focos de folia, espalhados em todos os municípios pernambucanos, o Programa Estadual encaminhou desde o início do ano mais de 1,5 milhão de preservativos (masculino e feminino) e 254.700 mil sachês de gel lubrificante, por meio das Gerências Regionais de Saúde (Geres). O Programa também está oferecendo o insumo de prevenção para ONGs, blocos carnavalescos e instituições que solicitaram. Vale lembrar que cada cidade poderá realizar suas ações direcionadas à prevenção.



Prévias

A atuação da equipe do Programa Estadual de IST, Aids e Hepatites Virais também foi direcionada para as prévias carnavalescas em Olinda. Nos dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro, o ônibus do Prevenção para Tod@s esteve presente no município de Olinda, em frente a Prefeitura Municipal, para a ação de testagem rápida de HIV, Aids e Hepatite. Nessas datas foram realizados 76 testes para detecção destas doenças.



Testagem o ano todo

Rotineiramente, a população pode fazer a testagem das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e por meio de parcerias com organizações da sociedade civil. Atualmente há 35 Centros no Estado, sob a responsabilidade das gestões municipais de saúde. Os CTAs também estão localizados nas doze cidades-sede da Gerência Regional de Saúde (Geres).

