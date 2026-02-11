SES-PE promove testagem para detecção de HIV e oferta insumos de prevenção durante o Carnaval 2026
A novidade será o atendimento com o ônibus da estratégia Prevenção para Tod@s, unidade móvel equipada e instalada na Praça da República
No equipamento móvel serão ofertados 1 mil autotestes de HIV, que o usuário poderá fazer no local ou levar para realizar posteriormente, 57.600 preservativos externos (tipos texturizado e sensitive), 1.600 preservativos internos e 32 mil sachês gel lubrificantes.
Além disso, os brincantes receberão materiais informativos acerca da prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis. No caso dos usuários desejarem orientações sobre o autoteste de HIV, a equipe estará preparada para orientar o folião.
Quando o resultado é positivo, a orientação é que o folião busque os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) para dar seguimento ao fluxo de diagnóstico e tratamento.
Em todos os demais focos de folia, espalhados em todos os municípios pernambucanos, o Programa Estadual encaminhou desde o início do ano mais de 1,5 milhão de preservativos (masculino e feminino) e 254.700 mil sachês de gel lubrificante, por meio das Gerências Regionais de Saúde (Geres).
O Programa também está oferecendo o insumo de prevenção para ONGs, blocos carnavalescos e instituições que solicitaram. Vale lembrar que cada cidade poderá realizar suas ações direcionadas à prevenção.
Prévias
A atuação da equipe do Programa Estadual de IST, Aids e Hepatites Virais também foi direcionada para as prévias carnavalescas em Olinda.
Nos dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro, o ônibus do Prevenção para Tod@s esteve presente no município de Olinda, em frente a Prefeitura Municipal, para a ação de testagem rápida de HIV, Aids e Hepatite. Nessas datas foram realizados 76 testes para detecção destas doenças.
Testagem o ano todo
Rotineiramente, a população pode fazer a testagem das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e por meio de parcerias com organizações da sociedade civil.
Atualmente há 35 Centros no Estado, sob a responsabilidade das gestões municipais de saúde. Os CTAs também estão localizados nas doze cidades-sede da Gerência Regional de Saúde (Geres).