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Saúde SES-PE realiza segunda edição do Congresso Pernambucano de Inovação & Integração em Saúde Centro de Convenções recebe o público para discutir sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) a partir desta segunda-feira (10)

A segunda edição do Congresso Pernambucano de Inovação & Integração em Saúde (CPIIS), desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), reúne trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), gestores, pesquisadores e acadêmicos a partir desta segunda-feira (10).



Até a quarta-feira (12), o Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe o evento para discutir a inovação e o fortalecimento do SUS com o tema “Cultura, território e inovação para transformar a saúde em Pernambuco”.

A programação completa do evento pode ser acessada neste endereço.

Este ano, mais de 2,9 mil pessoas se inscreveram previamente para participar e mais de 1 mil experiências foram selecionadas para apresentação durante os dias do Congresso Pernambucano, sendo 24 delas na modalidade oral e 1 mil na modalidade e-pôster.

No local do evento será disponibilizado o auto-credenciamento para aqueles que não realizaram sua inscrição antecipada.

Além a aula espetáculo intitulada “Felicidade também é remédio”, que abrirá a programação do evento, estão previstas a realização de painéis temáticos, oficinas e apresentações orais de experiências desenvolvidas por municípios, pelas Regiões de Saúde e pelo nível central da SES-PE.

“O congresso é um evento disruptivo que conecta inovação, tecnologia e pessoas para fortalecer a integração e a transformação do SUS em nosso estado. Reúne trabalhadores, gestores e acadêmicos em um espaço de troca, colaboração e construção de soluções para os desafios da saúde pública”, destaca o secretário-executivo de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, Renan Freitas.

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