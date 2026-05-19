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VACINAÇÃO SES-PE recomenda atualização de vacinas para torcedores que vão à Copa do Mundo Alerta foca na proteção contra o sarampo, que registra surtos ativos nos países-sede do Mundial

Com o início da Copa do Mundo de Futebol da FIFA no próximo dia 11 de junho, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) emitiu um alerta aos torcedores que vão viajar para o México, Estados Unidos e Canadá.



A recomendação principal é a atualização da caderneta de vacinação, com foco especial no combate ao sarampo, doença que apresenta surtos ativos nos países-sede do torneio.

O Brasil atualmente mantém o status de país livre da circulação endêmica da doença, mas a alta circulação de pessoas em eventos de massa internacionais eleva o risco de importação do vírus por passageiros não vacinados. A transmissão ocorre de forma simples, por via aérea ou gotículas respiratórias.

“Para manter o nosso status de país livre da circulação do vírus, é preciso estar com a vacinação em dia”, destaca a superintendente de Imunizações do Estado, Magda Costa.

Esquema vacinal

A imunização contra o sarampo em Pernambuco é realizada por meio da vacina tríplice viral (que também protege contra caxumba e rubéola). O esquema recomendado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) varia por faixa etária:

Crianças de 6 a 11 meses: uma dose;

Pessoas de 12 meses a 29 anos: duas doses;

Adultos de 30 a 59 anos: uma dose.

A orientação da secretaria é que os viajantes tomem a vacina com uma antecedência mínima de 15 dias antes do embarque, que é o período necessário para que o organismo garanta a resposta imunológica ideal. Caso não seja possível cumprir o prazo, a recomendação é se vacinar mesmo assim para garantir proteção oportuna.



As doses são ofertadas gratuitamente pelo SUS nas salas e postos de vacinação de todos os municípios pernambucanos. Para receber a dose e atualizar outras vacinas importantes (como febre amarela, Covid-19 e influenza), basta comparecer ao local portando o cartão de vacinação.

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