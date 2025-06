A- A+

Saúde SES-PE reúne entidades médicas para discutir transferência de leitos de UTI do HCP para o HBL Com relação à coleta do líquido cefalorraquidiano (LCR), inicialmente, mantém-se no Correia Picanço

Na manhã desta segunda-feira (16), representantes da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), do Hospital Correia Picanço (HCP), em conjunto com o Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) e Sindicato dos Médicos (Simepe), se reuniram para validar fluxo de atendimento às meningites no Estado e cronograma de transferência de leitos de UTI do HCP para o Hospital Barão de Lucena (HBL). Com relação à coleta do líquido cefalorraquidiano (LCR), inicialmente, mantém-se no Correia Picanço.



“Nós estamos ampliando de 5 leitos (no HCP) para 10 leitos de UTI no Hospital Barão de Lucena, além disso, também criamos um grupo de trabalho para estudo do perfil do HCP”, explicou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.



Para operacionalizar esses leitos, a equipe multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Correia Picanço será transferida para o Barão de Lucena. Essa mudança ocorre no contexto da emergência sanitária causada pela alta demanda por atendimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças.

No HBL, serão abertos 10 leitos de alta complexidade para atendimento pediátrico. A medida integra o plano de contingência permanente para o enfrentamento das doenças respiratórias graves na infância.





Com essa reorganização, o atendimento das crianças internadas por meningite, até então realizado no HCP, passará a ser feito no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC). O HUOC dispõe de infraestrutura especializada, com enfermarias e UTIs dedicadas a doenças infectocontagiosas pediátricas, garantindo a continuidade e a qualidade do atendimento.



Em 2024, o HCP registrou 119 casos pediátricos de meningite, dos quais 17 exigiram internação em UTI (média de 1,4 paciente/mês). Os demais 102 casos foram tratados em enfermaria, com baixa ocupação da UTI pediátrica, que chegou a registrar índices inferiores a 30-40% em alguns períodos. Essa análise embasa a decisão pela transferência das equipes e a otimização dos leitos para o atendimento a casos de SRAG, no HBL.



O plano de contingência que orienta essas ações foi lançado em fevereiro de 2025. Já foram abertos 305 leitos pediátricos no estado, distribuídos entre diversas cidades, como Vitória de Santo Antão, Garanhuns, Jaboatão, Caruaru e Olinda.

“A governadora Raquel Lyra garantiu todo o orçamento necessário para cuidar das nossas crianças. A ampliação dos leitos no Barão de Lucena é mais uma medida para melhorar a resolutividade dos casos de SRAG”, completou Zilda.



Além disso, o Governo de Pernambuco publicou em 25 de maio o Decreto nº 58.686, que autoriza ações emergenciais administrativas para a abertura de novos leitos pediátricos por 90 dias, com possibilidade de prorrogação. O decreto também flexibiliza o credenciamento de leitos em unidades filantrópicas e privadas, em resposta ao aumento expressivo dos casos de SRAG.



Outra inovação implementada pela SES-PE desde 10 de março é o serviço de Teleinterconsulta em Pediatria. Já foram realizadas mais de 1.078 teleinterconsultas, conduzidas por médicos da Telessaúde, o que tem facilitado o direcionamento clínico e a definição dos encaminhamentos mais adequados para pacientes pediátricos com SRAG.

