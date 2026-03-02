Seg, 02 de Março

Oportunidade

Sesc abre mais de 200 vagas gratuitas para grupos de jovens em Pernambuco

Grupos se reúnem uma vez por semana em encontros com reuniões, oficinas, cursos e rodas de conversa pautadas no Estatuto da Juventude

Sesc Piedade é uma das unidades que está com vagas abertas para o Sesc Jovem - Foto: Maker Media/Divulgação

A juventude é um período fundamental de transição entre fases do desenvolvimento humano e, por isso, exige atenção. Atento a esse cenário, o Sesc Pernambuco está com 225 vagas gratuitas abertas para o Sesc Jovem, distribuídas em nove unidades no estado.

Durante a participação no Sesc Jovem, o grupo se reúne uma vez por semana na unidade de inscrição em encontros com reuniões, oficinas, cursos, rodas de conversa, visitas mediadas e vivências, pautados no Estatuto da Juventude, promovendo reflexões, fortalecimento de vínculos e o protagonismo juvenil.

Atualmente, as vagas estão disponíveis nas unidades de Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Bodocó, Garanhuns, Goiana, Piedade, Surubim e São Lourenço da Mata.

Cada unidade disponibiliza 25 vagas para o grupo, mas a quantidade pode variar de acordo com o preenchimento das inscrições, prevista até o final de março. Os interessados devem se inscrever presencialmente na unidade na qual pretendem realizar as atividades.

Criada em 2012, e atualizado para Sesc Jovem desde 2015, a iniciativa atende pessoas com idade entre 15 e 29 anos, de acordo com a classificação estabelecida pelo Estatuto da Juventude.

“É uma fase de questionamentos, entendimento de mundo e contexto e de definições que vão pautar o futuro, e nem sempre esses jovens encontram acolhimento e orientação. Nosso trabalho é oferecer um espaço seguro e de qualidade para que possam encontrar suas respostas e aprendizados, além de conhecer novas pessoas”, explica Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.

O projeto integra o Programa de Comprometimento e Gratuidade, que elimina o custo para pessoas com renda familiar mensal de até dois salários-mínimos per capta. 

Para mais informações, o público pode acessar o site do Sesc.

Serviço
Inscrição Sesc Jovem
Período: até preenchimento das vagas
Inscrição gratuita e presencial, na unidade de interesse
Informações via WhatsApp das unidades: Sesc Ler Araripina (87 99682-0046), Sesc Arcoverde (87 3821-2901), Sesc Belo Jardim (81 99805-0071), Sesc Ler Bodocó (87 99682-0062), Sesc Garanhuns (87 99682-0023), Sesc Ler Goiana (81 99727-5132), Sesc Piedade ((81 99805-1069 ou 99805-1538), Sesc Surubim (81 99805-0067) e Sesc Ler São Lourenço da Mata (81 99805-1195)

