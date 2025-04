A- A+

LAZER Dia do Trabalhador: Sesc celebra programação de lazer para toda a família no feriado No Grande Recife e Mata Norte, agenda movimenta as unidades de Casa Amarela, Piedade, São Lourenço e Goiana

O Sesc Pernambuco traz, nesta quinta-feira (1°), uma programação completa de lazer para toda a família, com brincadeiras, banho de piscina e muita música ao vivo em várias redes do estado.

A data, que comemora o Dia do Trabalhador, contará com agenda nas unidades de Casa Amarela, Piedade e São Lourenço da Mata, no Grande Recife, bem como Goiana, na Zona da Mata Norte.

“Pensamos com muito carinho na programação deste feriado. É um momento fundamental para não apenas reconhecer a importância dos trabalhadores e trabalhadoras como possibilitar um dia de descanso e divertimento em nossos espaços e de forma acessível”, fala Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

Programação

Na Zona Norte do Recife, o Sesc Casa Amarela terá programação das 9h às 15h, com banho de piscina, recreação, serviços de saúde e bem-estar, torneios de dominó e de totó. A música fica por conta do grupo de samba Tipo 3. Os ingressos custam R$ 9 para comerciários e seus dependentes, e R$ 18 público geral.

Em Jaboatão dos Guararapes, o Sesc Piedade terá agenda de lazer das 9h às 16h, com ingressos a R$ 11 para comerciários e R$ 22 para o público geral.



Além das recreações nas piscinas, hidrodance, aulão de dança e canhão de espuma, a programação em Piedade contará com desafios no palco, serviços de saúde e bem-estar, como higienização da pele, maquiagem, barbearia, e música com André LS.

Já no bairro de Tiúma, o Sesc Ler São Lourenço da Mata comemora a data com programação das 10h às 15h. Jogos de salão e de tabuleiro, pintura facial, brincadeiras e recreação aquática garantem o agito do dia, que será embalado pelos repertórios de Aynnã Oliveira e Mayara Dias. A entrada custa R$ 12 para comerciários e R$ 23 para o público geral.

Na Mata Norte de Pernambuco, o Sesc Ler Goiana promove agenda de lazer para toda a família, das 10h às 17h, e traz show de Kelvis Duran e banda Paralelos. Com ingressos a R$ 10 para comerciários e R$ 20 para o público geral, a programação inclui o tradicional banho de piscina, brincadeiras aquáticas, jogos e desafios em família.



Agenda

Sesc Casa Amarela

Data e horário: 01/05, das 9h às 15h

Local: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490 – Mangabeira / Recife – PE

Ingressos: R$9 para comerciários, R$18 público geral

Sesc Piedade

Data e horário: 01/05, das 9h às 16h

Local: Rua Goiana, s/n – Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE

Ingressos: R$11 para comerciários, R$22 público geral

Sesc Ler São Lourenço da Mata

Data e horário: 01º/05, das 10h às 15h

Local: Avenida das Pêras, 56, Tiúma, São Lourenço da Mata – PE.

Ingressos: R$12 para comerciários, R$23 público geral

Sesc Ler Goiana

Data e horário: 01º/05, das 10h às 17h

Local: Rua Josias de Albuquerque, s/n, Centro, Goiana – PE

Ingressos: R$10 para comerciários, R$20 público geral

