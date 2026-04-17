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Natureza Sesc Serra Talhada celebra primeiro ano do Jardim Botânico no próximo dia 28 de abril Agenda comemora também o Dia Nacional da Caatinga. Programação conta com oficinas, palestras, visita guiada e plantio. É gratuita

Preservação, conscientização, engajamento e fortalecimento de um dos principais ativos ambientais do Brasil – o bioma Caatinga. É com essa proposta que o Sesc Serra Talhada vai promover intensa e gratuita agenda alusiva ao Dia Nacional da Caatinga, celebrado no próximo dia 28 de abril. O momento celebra, ainda, o marco de um ano do primeiro Jardim Botânico da Caatinga do Estado de Pernambuco, parte da Rede Brasileira de Jardins Botânicos.

“Pensar no futuro passa pelo agir agora. Por isso, a data é importante para marcarmos a importância de termos, no sertão pernambucano, um equipamento ambiental completo, qualificado e agregador, pois estamos de portas abertas ao público e a profissionais e instituições que tenham o mesmo propósito de cuidar de nosso mundo”, diz Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

A programação começa já nos próximos dias 22 e 23 de abril, em parceria com o Shopping Serra Talhada. Entre 12h e 16h desses dias, o público pode visitar a exposição que leva para o centro de compras o projeto Mini Museu da caatinga, iniciativa do Departamento Nacional, por meio do Sesc Ciência. Nele, peças e elementos da cultura e da biodiversidade do bioma.



Além disso, animais, como o cassaco e abelhas nativas, sementes, mudas e histórias que retratam o contexto sertanejo. Também no shopping, as pessoas podem imergir no Centro de Educação Ambiental por meio do uso de óculos de realidade virtual e participar de jogos de perguntas e desafios sobre a caatinga.

No dia 28 de abril, a programação será no Centro de Educação Ambiental do Sesc Serra Talhada. Por lá, a partir das 8h, a unidade vai abrir as portas para receber aproximadamente 120 pessoas, entre convidados, visitantes e estudantes, em uma programação de aprendizado e vivências, que inclui palestras, oficinas, plantios de espécies nativas e visita guiada.

Com extensa programação, cerca de 120 pessoas poderão participar das atividades do dia 28 de abril - Foto: Ana Izabel

No turno da manhã, a solenidade de abertura será iniciada com a apresentação artística do Grupo Folhas Outonais e a presença da gerente do Sesc Serra Talhada, Karlla Coello, e da analista ambiental do Centro de Educação Ambiental, Tuanny Araújo, que irão relembrar a história e os projetos do CEA, inaugurado em 2022.



Em seguida, a bióloga Geane Limeira vai falar sobre características e cuidados com animais peçonhentos encontrados na região. A atividade que encerra a manhã é a visita guiada pelo espaço e o plantio de mudas.

À tarde, a partir das 13h, as aves da caatinga serão tema da palestra ministrada pelo graduando em ciências biológicas Pedro Henrique Medeiros Pereira e pela mestranda em Biodiversidade e conservação Geovana Souza Sandes. Após esse momento, a professora e doutora Lourinalda Silva, da UFRPE/UAST, realiza oficina sobre a relação das plantas medicinais com a saúde, ensinando a obter extrato e o uso correto para consumo.



A atividade seguinte vai explicar e defender a importância da reciclagem e da economia circular, com palestra da Cooperativa Recicla Serra e do professor Alexandro Bilar, da UFRPE/UAST, com exposição de itens com potencial reciclável. Por fim, os grupos podem plantar árvores em visita guiada e acompanhar a fixação de novas placas nas árvores do CEA Caatinga.

Inédito

O mês de abril marca, ainda, a comemoração de um ano do Jardim Botânico, chancelado pela Rede Brasileira de Jardim Botânico no mesmo mês do ano passado. “A gente celebra o ano, com todo o desenvolvimento de atividades e projetos, mas também renova nosso compromisso para a preservação de nossa caatinga por meio da conscientização e envolvimento da população”, comenta Karlla Coelho, gerente do Sesc Serra Talhada.

É na unidade que está o Centro de Educação Ambiental, o primeiro do Sesc em Pernambuco, do qual faz parte o Jardim Botânico, desde 2025. Ele ocupa área de aproximadamente 1,5 hectare e tem recebido estudantes de escolas e universidades públicas e privadas, estudiosos, pesquisadores e visitantes, tanto do município como de outros estados. Só neste primeiro ano de atividades, o Jardim Botânico da Caatinga recebeu mais de duas mil pessoas.

Local abriga mais de 400 árvores de 40 espécies nativas da caatinga - Foto: Ana Izabel

O local é um grande guardião e defensor da caatinga. Nele, estão mais de 400 árvores de 40 espécies nativas do bioma. Há também viveiro educativo para a produção de mudas e outros vegetais para hortas convencionais e medicinais, ampliando o olhar para a preservação e buscando aproximar crianças e adultos do potencial da caatinga. O Jardim Botânico atua nos segmentos de popularização da ciência e disseminação de tecnologias sociais, apresentando projetos educativos como sistema de aquaponia, captação de água da chuva, hortas em mandala e meliponário.

A aquaponia tem estrutura que permite a criação de aproximadamente 30 peixes tilápia e o cultivo na água de plantas medicinais, como boldo, capim santo e hortelã, e hortaliças, a exemplo de coentro e alface. Já o meliponário, voltado para o cuidado de abelhas sem ferrão em ambiente livre e controlado, busca destacar a importância do animal para o meio ambiente. Os visitantes podem ter acesso a elas, interagindo de forma respeitosa, entender o papel delas na preservação das árvores, como a umburana, e degustar mel, caso esteja no período de produção.

“Esse é um equipamento ambiental, cultural e econômico potente. Ele reúne as pessoas em um mesmo propósito e, aqui, elas podem conhecer mais sobre o bioma e serem multiplicadores de conscientização em outros ambientes”, finaliza Tuanny Araújo, analista ambiental do CEA.

Serviço – Dia Nacional da Caatinga

Dias 22 e 23/04: exposição e ativações no Shopping Serra Talhada. Endereço: Av. Adriano Duque de Godoy Sousa, 01 - Nossa Sra. da Penha

Dia 28/04: programação no Sesc Serra Talhada, a partir das 8h. Endereço: Av. Vicente Inácio de Oliveira - Bom Jesus

Acesso: para ambas as programações, pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Sesc Mesa Brasil

Informações: (87) 99929-1298 (87) 99999-2786

Com informações da assessoria

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