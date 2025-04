A- A+

Diversão Sesc divulga a programação do Dia Mundial do Lazer, comemorado na próxima quarta-feira (16) A iniciativa deve contemplar 7 unidades do Sesc no estado

O Sesc Pernambuco vai realizar o Dia Mundial do Lazer, no dia 16 de abril, com mais de 60 atividades gratuitas nas unidades do Grande Recife, Zona da Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão. Algumas das ações realizadas serão gincanas e aulões esportivos. O evento também contará com jogos de salão e de tabuleiro para os participantes.

Além das programações previstas para as unidades do Sesc, o dia será marcado por ações em espaços públicos como a Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, além de praças, parques, escolas, instituições sociais, esportivas e culturais.

Os aulões na piscina serão algumas das ações promovidas no Sesc Piedade - Foto: Maker Mídia

A edição deve beneficiar pelo menos 4 mil pessoas, que terão acesso a momentos repletos de diversão, com recreadores e contadores de histórias. Além de promover o lazer, o público que participar do momento poderá sentir os benefícios causados no corpo e na mente, com a realização de atividades saudáveis e estimulantes.

No Grande Recife e Litoral, o Dia Mundial do Lazer vai movimentar as unidades de Santo Amaro, Casa Amarela, Santa Rita, Piedade, São Lourenço da Mata, Goiana e Sirinhaém.



Serviço

"Dia Mundial do Lazer no Sesc Pernambuco"

Sesc Casa Amarela (Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490 – Mangabeira / Recife – PE)

10h - Desafio de natação com pais e filhos

Local: Sesc Casa Amarela

14h - Gincana de natação

Local: Sesc Casa Amarela

17h - Desafio funcional

Local: Sesc Casa Amarela



Sesc Santo Amaro (Praça do Campo Santo, s/nº – Santo Amaro / Recife – PE)

14h - Brincando com os esportes

Local: Quadra do Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo



Sesc Santa Rita (Rua Cais de Santa Rita,156 – São José / Recife – PE)

10h - Jogos Gigantes

Local: Sesc Santa Rita



Sesc Piedade (Rua Goiana, s/n – Piedade , Jaboatão dos Guararapes – PE)

7h - Aulão de Hidroginástica

8h, 9h e 10h - Aulões de natação

13h, 14h e 15h - Aulões de natação

Local: Parque aquático do Sesc Piedade

14h - Jogos de tabuleiro e brincadeiras coletivas

Local: Praia de Piedade, em frente ao Sesc



Sesc Ler São Lourenço da Mata (Avenida das Pêras, 56, Tiúma, São Lourenço da Mata – PE)

9h - Oficina de Páscoa e Caça aos ovos

Local: Hall do Sesc SLM

13h - Jogos de tabuleiros, jogos gigantes e jogos populares

Local: Quadra do Sesc SLM



Sesc Ler Goiana (Rua Josias de Albuquerque, s/n, Centro, Goiana – PE)

9h - Desafios ao ar livre, slackline e recreação esportiva

Local: Praça Laura Cardoso

14h - Brincadeiras populares, jogos cooperativos e recreação esportiva

Local: Praça da Escola Municipal Professora Lizete Maria de Souza Rodrigues

19h - Desafio família, jogos gigantes, futmesa e dominó

Local: Praça Duque de Caxias

Hotel Sesc Guadalupe (Lote 1, quadra 174 – Projeto Aver-o-mar Distrito, Sirinhaém – PE)

9h - Maratona brincando os sentidos

Local: Auditório

11h - Alongamento recreativo + trilha ecológica

Local: Centro de Educação Ambiental

20h30 - Gincana musical e jogos musicais

Local: Vila Formosa

