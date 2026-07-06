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Ação Sesc lança "Figurinha Solidária" em shoppings da Região Metropolitana do Recife Campanha do Sesc Mesa Brasil tem como objetivo repassar figurinhas repetidas a famílias que não têm recursos para participar da coleção

O Sesc Mesa Brasil está promovendo a “Figurinha Solidária” para beneficiar pelo menos 180 crianças pernambucanas na busca por figurinhas da Copa do Mundo.

Os ambientes de troca dos shoppings RioMar, Tacaruna e Boa Vista, no Recife, Camará, em Camaragibe, e Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, contam com urna exclusiva para coleta de figurinhas repetidas.

Além desses lugares, a iniciativa estará também no Atacadão Mec, no bairro de Piedade.

Em cada centro de compras, além de depositar na urna a imagem repetida, é possível ampliar a participação com a doação de Pix diretamente para o Mesa Brasil.

Todas as figurinhas serão destinadas às famílias atendidas por instituições sociais cadastradas no Sesc Mesa Brasil, e os valores revertidos para as organizações viabilizarem suas atividades.

A expectativa é receber aproximadamente 1,8 mil figuras repetidas e mais de 500kg de alimentos.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, há uma série de pessoas que podem ser beneficiadas com essa ação.

“Há uma parcela significativa da população que também ama o Mundial e quer participar de todo esse sentimento que envolve a competição, mas que não tem recursos financeiros. Por isso, com o Sesc Mesa Brasil, vamos chegar a essas pessoas e incluí-las neste momento tão forte para os brasileiros”, explicou.

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