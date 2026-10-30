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Herança cultural Sesc lança projeto de valorização da produção artesanal e cultura comunitária de Belo Jardim Iniciativa denominada "Território Comum" terá exposição em homenagem à Mestra Luíza dos Tatus

O Sesc Belo Jardim inicia, nesta sexta-feira (30), o “Projeto Território Comum”, buscando valorizar, divulgar e fortalecer a produção artesanal local. No local, será possível acompanhar uma feira de artesanato, com início às 16h.

A unidade também receberá, nesta sexta, a exposição "O chão daqui é igual ao de lá - Mestra Luíza dos Tatus", a partir das 19h.

Nascida no Sítio Rodrigues, distrito de Água Fria, área rural de Belo Jardim, Mestra Luíza dedicou mais de cinco décadas de sua vida ao trabalho com o barro.



A mostra, que integra o Projeto Vias da Arte, vai ocupar a Galeria de Artes do local até o dia 15 de fevereiro de 2027. A exposição ficará aberta ao público durante o período no horário das 16h às 18h.

O evento disponibilizará peças exclusivas produzidas pelas artesãs do Sítio Rodrigues, entre elas Carol dos Tatus, filha da Mestra Luíza dos Tatus, e as mestras Neguinha e Cida Lima.

A exposição reúne o acervo de animais moldados pela artesã, incluindo os marcantes tatus, tartarugas, lagartixas e iguanas.

As também artesãs e mestras da comunidade, Neguinha e Cida Lima, foram convidadas, assim como moradores do Sítio Rodrigues. A curadoria e a expografia têm a assinatura do artista e ceramista Humberto Botão.

“O trabalho da artesã carrega a nossa história, a nossa ancestralidade e a força do nosso povo. É de grande importância que o público conheça a grandiosidade e a sensibilidade dessas obras, permitindo que a arte e o legado da Mestra Luíza continuem vivos e inspirando novas gerações”, destaca Marília Azevedo, professora de Artes do Sesc Ler Belo Jardim.

A visitação é gratuita, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Para agendamento de grupos, os interessados podem fazer contato pelos telefones (81) 3726-1576 ou (81) 99805-0071 (Whatsapp).

Projeto será dividido em três fases

A iniciativa será dividida em três etapas, onde a segunda fase está prevista para o dia 21 de novembro. Por fim, a última etapa deve acontecer no dia 5 de dezembro.



"O Projeto é mais do que uma vitrine para o artesanato produzido na nossa região. É uma forma de preservação da memória coletiva. A dedicação dessas mulheres mostra a importância de preservar esses saberes”, destaca Emanuely Arco Iris, gerente do Sesc Ler Belo Jardim.

Serviços:

Projeto Território Comum – Primeira Etapa

Data e horário: sexta, 30 de outubro, das 16h às 18h

Local: Sesc Ler Belo Jardim – Av. Pedro Leite Cavalcanti, s/n – Cohab II

Acesso gratuito

Exposição “O chão daqui é igual ao de lá - Mestra Luíza dos Tatus”

Data da abertura e horário: sexta, 30 de outubro, às 19h

Local: Galeria de Artes da unidade – Av. Pedro Leite Cavalcanti, s/n – Cohab II

Período: de 30 de outubro de 2026 a 15 de fevereiro de 2027

Horário de visitação: de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Acesso gratuito

Informações e agendamentos: (81) 3726-1576 / (81) 99805-0071 (Whatsapp)

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