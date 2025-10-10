Sex, 10 de Outubro

Saúde Bucal

Sesc leva atendimento odontológico gratuito ao Shopping Guararapes

Projeto OdontoSesc oferece consultas e tratamentos para comerciários e crianças assistidas pelo Instituto Shopping Guararapes

O projeto deve beneficiar cerca de 1.100 funcionários do shopping e 340 crianças e adolescentesO projeto deve beneficiar cerca de 1.100 funcionários do shopping e 340 crianças e adolescentes - Foto: Divulgação/Maker Mídia/Gui Lost

O Sesc Pernambuco iniciará nesta sexta-feira (11) os atendimentos da unidade móvel do OdontoSesc, instalada no estacionamento A2 do Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. A iniciativa busca ampliar o acesso à saúde bucal e segue até janeiro, com foco em comerciários e crianças atendidas por projetos sociais.

Serviços gratuitos e estrutura completa

O projeto deve beneficiar cerca de 1.100 funcionários do shopping e 340 crianças e adolescentes assistidos pelo Instituto Shopping Guararapes. O atendimento é gratuito e acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

A estrutura da unidade conta com consultórios, sala de raio-X, escovódromo, central de esterilização e equipe multidisciplinar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sesc (@sescbrasil)

Compromisso com o bem-estar

Segundo Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, a iniciativa reforça o compromisso social da instituição.

“O OdontoSesc leva qualidade de vida e dignidade a quem mais precisa, garantindo que o acesso à saúde bucal seja um direito de todos”, destacou.

Os comerciários podem agendar atendimento pelo número (81) 99805-1667. É necessário apresentar RG, CPF e Credencial Sesc atualizada.

Serviço:

Evento: OdontoSesc
Quando: início nesta sexta-feira (11) até janeiro
Onde: estacionamento A2 do Shopping Guararapes
Horário: 09h às 16h
Entrada: gratuita

Com informações da asssessoria

