Sesc leva atendimento odontológico gratuito ao Shopping Guararapes
Projeto OdontoSesc oferece consultas e tratamentos para comerciários e crianças assistidas pelo Instituto Shopping Guararapes
O Sesc Pernambuco iniciará nesta sexta-feira (11) os atendimentos da unidade móvel do OdontoSesc, instalada no estacionamento A2 do Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. A iniciativa busca ampliar o acesso à saúde bucal e segue até janeiro, com foco em comerciários e crianças atendidas por projetos sociais.
Serviços gratuitos e estrutura completa
O projeto deve beneficiar cerca de 1.100 funcionários do shopping e 340 crianças e adolescentes assistidos pelo Instituto Shopping Guararapes. O atendimento é gratuito e acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.
A estrutura da unidade conta com consultórios, sala de raio-X, escovódromo, central de esterilização e equipe multidisciplinar.
Compromisso com o bem-estar
Segundo Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, a iniciativa reforça o compromisso social da instituição.
“O OdontoSesc leva qualidade de vida e dignidade a quem mais precisa, garantindo que o acesso à saúde bucal seja um direito de todos”, destacou.
Os comerciários podem agendar atendimento pelo número (81) 99805-1667. É necessário apresentar RG, CPF e Credencial Sesc atualizada.
Serviço:
Evento: OdontoSesc
Quando: início nesta sexta-feira (11) até janeiro
Onde: estacionamento A2 do Shopping Guararapes
Horário: 09h às 16h
Entrada: gratuita
Com informações da asssessoria