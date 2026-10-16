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Comércio Sesc PE divulga programação especial para celebrar o Dia dos Comerciários Unidades do Recife, RMR e Mata Norte promovem shows, torneios e lazer

O Sesc Pernambuco preparou uma programação de lazer, cultura e esporte para comemorar o Dia dos Comerciários, celebrado na próxima segunda-feira (19). As atividades contemplam unidades da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Litoral do estado, com expectativa de atrair mais de mil frequentadores ao longo da agenda festiva.

Celebrada tradicionalmente na terceira segunda-feira de outubro, a data contará com shows musicais, gincanas aquáticas, torneios esportivos e feira de empreendedorismo.

“Queremos celebrar com as famílias em um momento de diversão plural, com atividades que contemplam adultos e crianças”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto.

As celebrações têm início neste domingo (18) no Sesc Ler Goiana, na Mata Norte, a partir das 10h, com gincanas, a final dos Jogos dos Comerciários e show do cantor Dudu Soluê. No Recife, o Sesc Santo Amaro promove, também no domingo, às 16h, a apresentação gratuita do espetáculo teatral “Deslenhar”, do grupo Teatro Miçanga. Já em São Lourenço da Mata, o domingo será dedicado às finais de futebol society, das 6h às 13h.

Na segunda-feira (19), dia do feriado da categoria, as unidades de Casa Amarela, Piedade e São Lourenço da Mata concentram grande parte do público. Em Casa Amarela, no Recife, o público conta com recreação na piscina e apresentação da banda Swing do Pará a partir das 9h. Em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, a animação fica por conta do cantor MR. Black e Banda.

Em São Lourenço da Mata, a agenda do feriado reúne brinquedos infláveis, feira de empreendedores, procedimentos de beleza e apresentações dos cantores Oliver Silva e da Banda Chama do Brega. Em Sirinhaém, o Hotel Sesc Guadalupe oferecerá programação musical e recreativa voltada para os hóspedes.

A programação segue até o final do mês. No dia 28 de outubro, o Sesc Santa Rita realiza um cortejo cultural com o Caboclinho Pena Branca, às 10h, no Pátio do Livramento, no Centro do Recife. No dia 30, o Sesc Santo Amaro encerra as festividades com o Happy Sesc e show de Marquinhos Balada, às 18h.

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