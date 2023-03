Sesc-PE oferece serviços gratuitos de saúde e bem-estar em celebração ao Dia Internacional da Mulher

A- A+

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), o Serviço Social do Comércio em Pernambuco (Sesc-PE) promove ações gratuitas com serviços de saúde e bem-estar em quatro unidades da institução no Recife e na Zona da Mata Norte.

Nesta quarta, o Sesc Santa Rita, no bairro de Santo Antônio, na área central da capital, realiza, até às 13h, serviços de limpeza de pele, spa dos pés, manicure, estética facial e massoterapia. O espaço também realiza uma palestra sobre saúde da mulher, a partir 14h. O atendimento é gratuito, por ordem de chegada, sendo distribuídas 30 fichas por serviço.

Já o Sesc Santo Amaro, também na área central do Recife, realiza mutirão de serviços até as 15h. No local, serão ofertados corte de cabelo e escova, limpeza de pele, spa das mãos, aulão de ginástica, orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, entrega de camisinhas femininas e masculinas, além de apresentação musical com estudantes da unidade.



Na Zona Norte do Recife, o Sesc Casa Amarela promove um mutirão de serviços nesta quarta-feira, das 13h30 às 17h, com maquiagem; alongamento; caminhada; academia da cidade; aulão de Zumba; teste rápido de glicemia; aferição de pressão arterial; testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C.



Leia também • "1979 - O Ano que Ressignificou a MPB": livro ganha lançamento no Recife; saiba onde e quando • Amazonense é preso com 3,1 kg de cocaína escondidos em fundo falso de mala no Aeroporto do Recife • Ação distribui flores em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no Recife



O local também oferece limpeza de pele; corte de cabelo feminino; massoterapia; design de sobrancelha; vacinação contra gripe e Covid para público a partir dos 6 meses de idade; educação sobre saúde bucal; recreação literária; orientação jurídica e orientações sobre direitos previdenciários e assistenciais à mulher



Haverá ainda visita guiada ao Memorial da Democracia de Pernambuco localizado no Casarão do Sítio Trindade. A ação continua na quinta-feira (9), no próprio Sesc Casa Amarela, com atendimento das 11h30 às 14h30, com corte de cabelo feminino; maquiagem; massoterapia; teste de glicemia e aferição da pressão arterial. O local também oferece limpeza de pele; corte de cabelo feminino; massoterapia; design de sobrancelha; vacinação contra gripe e Covid para público a partir dos 6 meses de idade; educação sobre saúde bucal; recreação literária; orientação jurídica e orientações sobre direitos previdenciários e assistenciais à mulherHaverá ainda visita guiada ao Memorial da Democracia de Pernambuco localizado no Casarão do Sítio Trindade. A ação continua na quinta-feira (9), no próprio Sesc Casa Amarela, com atendimento das 11h30 às 14h30, com corte de cabelo feminino; maquiagem; massoterapia; teste de glicemia e aferição da pressão arterial.

Na Zona da Mata Norte, o Sesc Ler Goiana realiza mutirão de serviços na sexta-feira (10), das 9h30 às 16h. A população terá acesso a exame citológico, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, automaquiagem, limpeza de pele, design de sobrancelhas, massoterapia, ventosaterapia e auriculoterapia.



Também vai acontecer um bate-papo sobre a importância das atividades físicas na prevenção do câncer do colo do útero entre outras doenças. Todos os serviços são gratuitos, abertos ao público geral com distribuição de fichas por ordem de chegada.

Veja também

inovação Quenianos transformam lixo eletrônico em próteses biorrobóticas; veja fotos