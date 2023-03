Sesc PE promove ações gratuitas de lazer, saúde, cultura e esportes a partir desta sexta-feira (24)

A- A+

Em comemoração aos seus 76 anos, o Serviço Social do Comércio em Pernambuco (Sesc-PE) promove, desta sexta (24) até o domingo (26), o Viradão Sesc, com 490 ações gratuitas de lazer, saúde, turismo, cultura, esportes, educação e assistência.



As atividades acontecem em todas as 23 unidades da instituição, localizadas em 17 municípios, incluindo os hotéis da rede. A estimativa é atender 54 mil pessoas durante os dias de ação. Para participar, basta comparecer no local e fazer a inscrição para a ação desejada.

No Sesc Santo Amaro, área central do Recife, a população contará com exames oftalmológicos, vacinação (Hepatite B, Anti-tetânica, Gripe, Tríplice viral), atendimento psicológico e oftalmológico, emissão de RG e CPF.



Também serão ofertados aferição de pressão e glicose, atividades físicas, recreação infantil, serviços de beleza e bem-estar, além da feirinha criativa, com expositores diversos comercializando artesanatos, acessórios e opções gastronômicas.

Haverá avalição nutricional gratuita, além de orientações para o aproveitamento dos alimentos e em como evitar o desperdício, com o Banco de Alimentos.

No Sesc Santa Rita, também na região central da capital, a programação traz aulas de yoga e dança do ventre, oficina de danças urbanas, karaokê, orientações odontológicas e nutricionais, além dos serviços de saúde como aferição de pressão e glicemia, orientação sobre DSTs e teste de Hepatite A e B.



Já na Zona Norte do Recife, o Sesc Casa Amarela tem programação com aula de frevo, recreações, maratona aquática, exibição de curtas, além de serviços de limpeza de dentes, educação em saúde, vacinação (H1N1 e Covid), aferição de pressão, teste de glicemia, limpeza de pele e emissão de documentos.



Também serão realizadas atividades no Parque Urbano da Macaxeira, com desfile de fantasias de pets, vacinação antirrábica para os pets, cortejo de maracatu e exibição de filmes ao ar livre.



No Sesc Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, além dos serviços beleza, saúde e vacinação, haverá testes rápidos de DSTs, recreação infantil, oficinas de multilinguagens artísticas e atividades esportivas diversas, como o passeio de bicicleta saindo da unidade até a ponte do Paiva.



A programação também contempla o Cine Teatro Samuel Campelo, no Centro de Jaboatão, com exibição de filmes e espetáculos teatrais infantis, além da Feira Criativa, que acontece na Praça Nossa Senhora do Rosário, em frente ao cinema, com apresentações culturais e comercialização de produtos artesanais.

O Sesc Ler São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana, será realizada aula de dança, além de contação de histórias, espaço para doação e troca de livros, vivência circense, oficina de brinquedo popular, serviços de beleza, palhaçaria, competições de natação para crianças e adultos, voleibal, além de recreações na piscina.

Já a programaçã do Sesc Ler Goiana, na Zona da Mata Norte, conta com serviços de beleza e bem-estar, aulões de hidroginástica, torneio de natação, festa na piscina, oficinas de robótica, artesanato, brinquedos populares, além de um itinerário geek com campeonato de K-pop, Just Dance e mesas de RPG.



Acontece ainda apresentação da peça O Mágico de Oz, no teatro da unidade, além de atividades esportivas na academia e torneio de futebol society sub-13 e sub-17 no campo society do Sesc em Goiana.

