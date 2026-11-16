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Vagas Sesc Pernambuco abre mais de 4 mil bolsas gratuitas no estado; confira como se inscrever Oportunidades integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc para cursos de cultura, esportes, educação e para grupos de jovens e de pessoas idosas

Violão, teatro, dança, futsal, natação, inglês, Educação de Jovens e Adultos estão entre as mais de quatro mil oportunidades que o Sesc Pernambuco vai oferecer por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc (PCG).

A pré-inscrição começa nesta segunda-feira (16) e contempla vagas para Educação, Cultura, Esportes e grupos de jovens e pessoas idosas.

A iniciativa busca beneficiar, prioritariamente, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e os seus dependentes.

É requisito que a renda familiar mensal não ultrapasse dois salários mínimos per capita, ou seja, o valor da renda de cada pessoa que reside no mesmo domicílio.

As turmas começam em 2027 e são presenciais. Todas as informações estão disponíveis no link.

“Acreditamos que ter oportunidade pode impulsionar a vida das pessoas, independentemente da idade e dos objetivos. Por isso, estamos lançando mais um edital que aproxima a sociedade de formações e atividades que desenvolvam habilidades e estimulem aprendizado e integração”, comentou Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac–PE.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) soma 1.330 vagas. Dessas, 700 são para os Anos Iniciais, 300 são para os Anos Finais e 330 para o Ensino Médio.

Há ainda 300 pré-inscrições abertas para Criar Sesc, que oferece oficinas e atividades lúdicas no contraturno escolar em Belo Jardim, Goiana, Bodocó e Surubim.

Para a Educação Ampliada, que promove o desenvolvimento de competências complementares ao ensino escolar, 82 bolsas estão sendo distribuídas para turmas de inglês básico em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e para informática básica na cidade de Goiana, que também oferta seis vagas para o Ensino Médio Articulado à Educação Profissional Técnica em Administração.

No campo cultural, o Sesc está disponibilizando 553 bolsas em Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Bodocó, Buíque, Caruaru, Casa Amarela, Centro Cultural Sesc Garanhuns, Petrolina, Piedade, Santo Amaro, São Lourenço da Mata, Surubim.

As ofertas são para crianças, jovens e adultos em diversas linguagens em formações como expressão vocal, guitarra, teatro, balé, pintura em tela, desenho, dança criativa, percussão, escrita criativa, violão, entre outras.

Quem tem interesse em praticar natação ou futsal pode fazer pré-inscrição nas unidades de Arcoverde, Bodocó, Caruaru, Casa Amarela, Garanhuns, Goiana, Petrolina, Santo Amaro, São Lourenço da Mata e Serra Talhada, que contam com equipamentos para a prática esportiva.

O PCG conta com vagas, ainda, para Sesc Jovem e Encontro Integrativo 60+, grupos de encontros semanais para práticas e aprendizados sobre temas relacionados à vida de pessoas nas respectivas faixas etárias.

Ainda pensando na população idosa, há 150 bolsas para as turmas da Universidade 50+, com foco na qualidade de vida e no envelhecimento ativo e saudável.

Serviço

Edital Programa de Comprometimento e Gratuidade

Início de pré-inscrição: Segunda-feira (16)

Informações e edital completo: link

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