INVESTIMENTO Sesc Pernambuco anuncia mais R$ 34,1 milhões em investimentos em Jaboatão dos Guararapes Investimento será direcionado à construção de restaurante, teatro, rooftop, parque infantil, entre outros ambientes na unidade localizada à beira-mar de Piedade

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco lança, neste domingo (14), a segunda etapa da requalificação e expansão do Sesc Piedade.

A assinatura da Ordem de Serviços será às 11h, na unidade, e contará com a presença do prefeito de Jaboatão dos Guararapes Mano Medeiros, além de conselheiros e diretores do Sesc e secretários municipais.

A data do anúncio acabou coincidindo com a comemoração dos 55 anos da unidade, localizada na orla da cidade. O investimento na construção e na aquisição de mobiliário e equipamentos deve chegar a R$ 34,1 milhões.

Com essa nova intervenção, a unidade segue avançando na modernização, inclusão e acessibilidade e ampliação de serviços. Com esta intervenção complementar, o aporte feito pelo Sesc na unidade deve alcançar R$ 58,6 milhões.

“É uma agenda que comprova a continuidade de investimentos que estamos fazendo aqui na cidade, sempre pensando na qualidade para comerciários e dependentes, mas também para toda a sociedade, que utiliza nossos espaços e outros, já consolidados que trouxemos para o público”, ressalta Bernardo Peixoto, presidente da instituição.

A nova etapa será dedicada à construção de novo bloco de 2.763,88m², que vai receber, no térreo, novo restaurante para atendimento a públicos internos e externos, cafeteria e lanchonete. O pavimento contará, ainda, com cozinha uma industrial e moderna.

O andar de cima será formado por salas para operações administrativas, de multiuso, de música, teatro, audiovisual e dança e studio de pilates.

O pavimento superior, com privilegiada vista para o mar, contará com ambiente de convivência, teatro com 118 lugares, salão de festas, rooftop, foyer e camarim. Outro diferencial é a criação de garagem no subsolo.

As novidades da segunda fase de requalificação também vão dedicar atenção exclusiva para o público infantil. O Sesc contará com um parque moderno para uso das crianças. O local terá gira-gira, cama elástica fixa, gangorra e balanço.

Investimentos recentes

O presidente relembra que, em maio de 2024, o Sesc inaugurou 12 quadras de beach tennis, em parceria com a Prefeitura, sob o valor de R$ 500 mil.

A arena, que já recebeu torneios da modalidade, funciona diariamente na orla e disponibiliza os espaços gratuitamente para as pessoas e alunos da rede estadual.E em novembro do ano passado, a cidade também presenciou a entrega da primeira etapa da reforma do Sesc Piedade.

Com investimento superior a R$ 24 milhões, somando obra e mobiliário, esta fase contemplou, em um projeto arquitetônico de integração com a orla, um novo parque aquático, quadra de futebol Society, guarita moderna, além de um bloco educacional robusto com laboratório e salas para aula de robótica e outra edificação, com academia de musculação moderna e salas multiuso.

Sobre o Sesc Pernambuco

Fundado em 1947 em Pernambuco, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo.

Atuante na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão, por meio de 23 unidades fixas, incluindo os hotéis Guadalupe (Sirinhaém), Triunfo e Garanhuns, além do Espaço Sesc no Shopping Boa Vista, no Recife, e o Centro Cultural Sesc Garanhuns.

A instituição oferece atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde, inclusive para quem dispõe do Cartão do Empresário da Fecomércio/PE.

No campo digital, a instituição oferece o aplicativo Sesc-PE, facilitando acesso às atividades, renovação e habilitação da credencial, entre outras funcionalidades. Para acompanhar todas as informações sobre o Sesc, acesse o link.

