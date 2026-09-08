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Comemoração

Sesc Pernambuco celebra 80 anos da instituição no Brasil com festival gratuito em Casa Amarela

Evento reunirá cerca de 40 atividades gratuitas para toda a família no domingo (13), das 15h às 21h, no Sítio Trindade

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Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, recebe o Festival Sesc 80 anosSítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, recebe o Festival Sesc 80 anos - Foto: Sol Pulquério/PCR

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O Recife entra na corrente nacional de comemoração e será uma das sedes do Festival Sesc 80 Anos. A iniciativa, que marca os oito décadas da instituição no Brasil, terá programação em diversos estados neste domingo (13).

A celebração ocorre no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, com mais de 40 atividades, entre shows, serviços de saúde e atividades de recreação gratuita para a população, das 15h às 21h.

A ação também vai arrecadar alimentos não perecíveis para instituições sociais e realizar sorteios de prêmios para o público.

“Estamos comemorando uma trajetória construída ao lado do povo pernambucano. Levar atividades culturais, serviços de saúde, recreação e lazer para as pessoas é reafirmar, na prática, o nosso compromisso social com a comunidade. Em março de 2027 vamos celebrar oficialmente os 80 anos do Sesc em Pernambuco, mas já é hora de começar essa festa”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.

Programação
Com seis horas de duração, o Festival Sesc 80 Anos terá atividades segmentadas por ambiente. A primeira atração será a Orquestra da ONG Giral - Meninas e Meninos da Alegria, às 16h.

Orquestra Meninas e Meninos da Alegria, da ONG Giral, se apresenta no Festival Sesc 80 Anos. | Foto: Mário Ribeiro

Em seguida, ocorrem os shows de Adilson Ramos, às 17h, Banda Labaredas, às 18h30, e Conde Só Brega, às 20h.

Além de aulão de ritmos e funcional para crianças, o local contará com o Camarote de Acessibilidade para que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Para os pequenos, o Espaço Brincar terá brinquedos infláveis, com totó humano, futebol, tobogã, escalada, camas elásticas, banho de espuma.

Outras opções são os jogos gigantes, como dama, jogo da velha, trilha, twist e pega-varetas, brincadeiras com corda, bola de gude, cabo de guerra e piques e pegas, desafios recreativos e oficina de avião de papel.

Já o Espaço Educação leva ao Festival uma exposição sobre tubarões, oficina de robótica desplugada e jogos sobre biodiversidade. 

No Espaço BiblioSesc, as atividades têm o mundo literário como ponto central com acesso ao acervo de livros.

As pessoas poderão participar de contação de histórias para bebês, trocas literárias e mediação de leitura para todas as idades.

Em frente ao espaço, o grupo circense Lona do Carcará movimentará o público de todas as idades com vivências em trapézio, malabarismo, bambolês e trapézio.

Já no Espaço Saúde, são esperadas 600 pessoas, que terão acesso à vacinação, orientações nutricionais e ações de saúde bucal com orientações sobre higiene oral, aplicação de flúor e atendimentos clínicos no OdontoSesc, como restauração e limpeza.

OdontoSesc estará presente no Espaço Saúde na Feira Sesc 80 anos, que ocorre no Sítio Trindade, em Casa Amarela, neste domingo (13) | Foto: MakerMídia

O Senac também estará presente com massoterapia, aferição de pressão e corte de cabelo. No Espaço Longevidade Ativa, focado em pessoas com idade superior a 50 anos, terá oficina de fitoterápicos.

O Espaço Sesc Mesa Brasil será dedicado a receber doação de alimentos e tem a expectativa de coletar 500 quilos para beneficiar instituições sociais cadastradas no programa.

O público ainda poderá concorrer a sorteios de hospedagem nos hotéis do Sesc em Garanhuns, Guadalupe e Triunfo, de matrícula nas academias de ginástica do Sesc Santo Amaro e Sesc Piedade, e de um dia de lazer, com piscina e atividades recreativas, no Sesc Casa Amarela.

Paralelamente às atividades do dia, o Sítio Trindade contará com a presença de Feira Crabolando, com aproximadamente 30 estandes de economia criativa e gastronomia, venda de alimentos e produtos artesanais.

O festival terá revista no acesso para proibir a entrada de materiais de vidro, como garrafas de bebidas. O acesso aos espaços e serviços ocorrerá respeitando a ordem de chegada das pessoas.

Serviço
Festival 80 Anos Sesc
Data: domingo (13)
Horário: 15h às 21h
Programação: site
Entrada gratuita

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