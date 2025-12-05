A- A+

Ação Solidária Sesc Pernambuco leva campanha do "Natal Alegria e Solidariedade" para pessoas de todo o estado Programação gratuita que ajuda o público assistido por instituições sociais continua até o dia 19 deste mês

A campanha "Natal Alegria e Solidariedade" chega ao segundo ano para receber o público assistido por instituições sociais de forma gratuita. Promovida pelo Sesc Pernambuco, a campanha ocorre nas 20 unidades da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Agreste e Sertão. Os hotéis de Garanhuns e Triunfo também participam da iniciativa.

A programação teve início no Sesc Santa Rita, no Recife, e continua até 19 de dezembro em todo o estado.

A expectativa com esta edição é que aproximadamente 4,2 mil pessoas participem das mais de 70 atividades disponíveis nos eventos, como exibição de filmes, disputas esportivas, distribuição de pipoca e algodão doce, desafios aquáticos e em quadra, jogos populares, oficinas culturais, de brinquedo e de gastronomia, além de apresentações artísticas e contação de histórias.

Programação

Nesta sexta-feira (5), a campanha ocorre para a Associação Floresta Esperança, na unidade do Sesc da cidade e para as creches Santa Clara e Santa Maria e a Associação Eterna Criança no Sesc Garanhuns.

Na segunda-feira (8), será a vez do Sesc Petrolina receber a ação na Casa Dom José Rodrigues, na cidade vizinha de Juazeiro, na Bahia. Já no Recife, o Sesc Santo Amaro leva ação para o Lar Girassol e vai marcar presença nas celebrações religiosas à Nossa Senhora da Conceição, distribuindo água e frutas para os fiéis que fazem a tradicional subida do morro na data.

Na terça-feira (9), a APAE e o Lar Amélia França ganham atividades no Sesc Surubim, assim como as creches Nossa Senhora do Livramento e Vidas Sedentas no Sesc Arcoverde. Também será dia de ação no Hotel Sesc Garanhuns que levará atividades para o público da Creche Doutor Ivaldo Dourado.

A programação da quarta-feira (10) será em Belo Jardim, contemplando o Centro de Apoio a Projetos Especiais.

Já na quinta-feira (11), a unidade de Bodocó sedia ação com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, enquanto o Hotel Sesc Triunfo vai receber o Lar Santa Elizabeth. No mesmo dia, o Sesc Ler São Lourenço da Mata vai reunir pessoas atendidas pela Ação Social Parque Vitória para manhã de atividades.

Na sexta-feira (12), o dia será de atividades no Sesc Caruaru que vai receber o Centro de Serviço a Vida e o Projeto Viver, e o Sesc Ler Goiana vai abrir as portas para as escolas Professora Lizete Maria, Doutor Benigno Araújo e Irmã Armelle Falguieres.

Na segunda-feira (15), a campanha retoma no Sesc Ler Buíque, recebendo a APAE do município e a Comunidade do Vale do Catimbau. Na terça-feira (16), o Sesc Ler Araripina vai contemplar a ONG Servos e, no Sesc Piedade, as instituições Oásis de Dan, Lar de Maria e Impacto.

No dia 18, o Sesc Casa Amarela vai receber pessoas atendidas pelo Cervac e, no dia 19, Serra Talhada vai até o abrigo Ana Ribeiro e a Escola Martin Luther King para levar alegria e diversão para as pessoas.

Arrecadação

A campanha "Natal Alegria e Solidariedade" também fará arrecadação de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal. O total arrecadado será doado a instituições sociais cadastradas no Sesc Mesa Brasil.



Durante o mês, todas as unidades do Sesc serão ponto de arrecadação da campanha até o dia 19. Em 2024, foi angariado 1,6 tonelada de alimentos e 1,838 pessoas foram beneficiadas pelo projeto.

Nesta edição, a expectativa é que a doação ultrapasse três toneladas e cheguem a mais de quatro mil pessoas de outras 30 iniciativas cadastradas no Sesc Mesa Brasil, entre creches, abrigos, centros municipais de assistência e de acolhimento.

