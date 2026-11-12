Sesc Pernambuco: participação mais que especial no REC'n'Play

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Durante todos os dias do REC’n’Play, o Sesc Pernambuco enriquece a programação com cerca de 50 atividades gratuitas espalhadas pelo Bairro do Recife, que incluem desde apresentações artísticas e oficinas criativas até importantes ações de saúde bucal. Além do entretenimento e do networking, a instituição promove impacto social por meio de debates sobre inovação social e transformação de territórios e da inédita arrecadação de alimentos não perecíveis destinados a instituições no estado atendidas pelo Sesc Mesa Brasil.



De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, na edição deste ano, a instituição ampliou a atuação para novos espaços, enriquecendo a experiência dos participantes.



“Nesta edição, além da intensa agenda cultural, de lazer e serviços de saúde, teremos parcerias para a realização de mesas de conversas e oficinas práticas voltadas para criatividade, tecnologia e inovação social”, afirmou.



A diretora de Programas Sociais do Sesc Pernambuco, Paula Lourenço, ressaltou que o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac participa do festival desde 2019, com o melhor na área de recreação, lazer cultural, e saúde.



“Desde o ano retrasado, a gente vem participando também com mesas redondas, palestras e oficinas. A gente sai da rua e vai para os espaços internos que o REC’n’Play proporciona para levar um pouco da excelência ‘sesquiana’ em inovação social, saúde, cultura, e recreação para a população”, disse.

Programação

O Palco Sesc, localizado no centro da Rua da Moeda, funciona todos os dias do REC’n’Play, com uma programação que inclui jogo de dança, experiências gamer, jogos infláveis, desafios humanos e recreativos, experiências de habilidade, apresentações de K-pop, festas de cores e futebol em bolha gigan­te. Na quarta (11), quinta (12) e sexta (13), as atividades recreativas e de lazer começam a partir das 14h. No sábado (14), a programação terá início às 9h.



Já as apresentações musicais ao vivo serão realizadas à noite. Nesta quinta, a partir das 18h30, vão subir ao Palco Sesc Cheila Swing do Pará, Romero Ferro, Banda Mancha de Batom e Lunna Montty. No sábado, às 23h30, a DJ Kananda P.X leva ao público brega-funk, brega e demais produções musicais de periferia, estreando o After Sesc no REC’n’Play.



Ainda no sábado, o Palco Sesc vai promover ações de conscientização sobre o cuidado com o corpo. Das 9h às 12h, o público receberá orientações nutricionais e de saúde bucal, com acesso ao escovódromo e aplicação de flúor. Também será oferecido o serviço de massoterapia.



Na mesma área, durante o evento, a instituição recebe doações de alimentos não perecíveis para serem destinados ao Sesc Mesa Brasil, iniciativa que atende instituições sociais no estado. Na ocasião, será possível doar via pix e conhecer o trabalho desenvolvido. Além disso, 12 empresas localizadas no Bairro do Recife estarão arrecadando alimentos durante o festival.

Formação

Ainda durante a participação no REC’n’Play, o Sesc Pernambuco oferece atividades voltadas à aprendizagem e à inovação digital. Nesta quinta, no Cesar School, será realizado o debate “Futuros possíveis: Inovação Social para transformar realidades”, que propõe uma reflexão sobre mudanças, desafios e novas tecnologias como oportunidades de transformação.



“A mesa redonda contará com a presença de Bruno Lopes, do Departamento Nacional do Sesc, que vai compartilhar experiências acompanhadas pela instituição em todo o Brasil. Também teremos Daniel Paixão, que vai trazer sua experiência com hub periférico. Também participarei do debate, ao lado de Peu Queiroga, nosso embaixador de inovação no Sesc. Vamos apresentar o trabalho desenvolvido em Pernambuco nas áreas de inovação social e transformação de territórios”, revelou Paula.

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