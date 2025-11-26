A- A+

Notícias Sesc Pernambuco discute turismo, lazer e recreação em evento no Recife Congresso Ciranda do Conhecimento, que começa nesta quinta-feira (27),terá média de 30 atividades voltadas refletir o impacto dessas áreas na saúde; ex-BBB e médica, Thelminha é presença confirmada

O Sesc Pernambuco vai promover a oitava edição do Congresso Ciranda do Conhecimento, a partir desta quinta-feira (27) até o sábado (29).

A iniciativa, que propõe integrar práticas que colocam o bem-estar social e humano no centro de reflexão, é uma parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e será realizada no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Com o tema “Bem-estar e Equilíbrio Social: Caminhos para uma vida saudável”, o Congresso ressalta a integração do esporte, turismo e recreação como um caminho de cuidado que ultrapassa o campo biológico



De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, o evento é uma oportunidade para compreender que o esporte não deve ser algo apenas opcional.

“É um momento de fortalecer o entendimento de que o lazer e práticas esportivas não devem ser opcionais ou vistas como supérfluo. Possibilitar essas atividades com qualidade e pautadas na ciência compõe uma rede de saúde”, destacou Bernardo Peixoto.

Os três dias de evento do Ciranda do Conhecimento vai trazer palestrantes nacionais e locais em aproximadamente 30 atividades. Oficinas, mesas redondas, apresentação de trabalhos acadêmicos e cursos estão na programação.

Um dos destaques é o ideathon, uma maratona desafiadora e coletiva para proposição de soluções a problemas.

Entre os convidados e convidadas, estão Thelminha, médica anestesiologista e ex-BBB, que fará a palestra de abertura “Bem-Estar e Equilíbrio Social: Caminhos para uma vida saudável”, às 19h da quinta-feira (27/11).

Além dela, especialistas em pedagogia, médicos, educadores físicos, turismólogos e fisioterapeutas estarão na programação.

Toda a programação está disponível no https://congressocirandadoconhecimento.sescpe.com.br. A inscrição também é feita por meio do site, com valor de a partir de R$ 100.

No credenciamento, é necessário levar um quilo de alimento não perecível para ser destinado ao Sesc Mesa Brasil.

Serviço – Congresso Ciranda do Conhecimento

Data: 27 a 29 de novembro

Onde: Centro de Eventos do Recife (FPS) (Av. Mal Mascarenhas de Morais, 4861. Imbiribeira)

Inscrições: A partir de R$ 100 para toda a programação; R$ 50 para participação exclusiva no Ideathon



