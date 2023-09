Sesc Petrolina abre inscrições para o 3° Fórum Nacional de Juventudes; veja como participar

A- A+

O 3° Fórum Nacional de Juventudes do LABmais, promovido pelo Sesc, está marcado para acontecer Petrolina, no Sertão de Pernambuco, único estado do Nordeste a receber o evento. O projeto, que ocorre entre 3 e 5 de outubro, trará três oficinas formativas, conversas, painéis e apresentações musicais culturais com foco no desenvolvimento de pessoas entre 15 e 29 anos. As inscrições, que podem ser realizadas de maneira gratuita, vão até o dia 2 de outubro.

O direcionamento principal do fórum é trazer atividades direcionadas para jovens que tenham interesse em empreendedorismo e produção artístico-cultural na unidade Sesc Petrolina. O tema deste ano do fórum é “Como viver da Arte na juventude?”, e terá foco em tratar questões de ocupação, territorialidade e diversidade, que nortearão as reflexões de trabalho, e espera receber aproximadamente 350 pessoas.

O Sesc Petrolina é o único do estado a contar com o Laboratório de Artes, Mídias, Tecnologias e Juventudes (LAbmais). A cidade recebeu o projeto pela primeira vez em 2020, com o objetivo de promover, gratuitamente, saberes e competências nessas áreas para garantir aos jovens uma posição igualitária de inserção no mercado de trabalho.

“As juventudes têm importantes contribuições a oferecer em todos os âmbitos. Elas são as protagonistas deste evento. O Fórum Regional de Juventudes foi pensado e articulado com os jovens nos estados em que o projeto LABmais é desenvolvido. Tomamos como base o que preconiza o Estatuto da Juventude, que está completando uma década, e a Agenda 2030 da ONU, que é tomar decisões com metodologias participativas”, ressaltou a Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaína Cunha.

No fórum, também serão abordados temas relacionados a cultura, sustentabilidade, produção cultural, posicionamento nas redes sociais, saúde mental, acesso e permanência. Além disso, mais dez oficinas serão ministradas simultaneamente, com um limite de 20 participantes em cada. Confira, abaixo, os temas.

Posicionamento Digital: Explorando as Possibilidades das Redes Sociais;

Performatividade Ballroom em diálogo com a Dança Contemporânea;

Garimpo e Curadoria;

Como Criar Uma Marca do 0 ao 10;

Ilustração Digital através de Dispositivos Móveis;

DMT – Desconstruir, Memorizar e Transformar;

Economia Criativa;

Descarte do Presente, Produto do Futuro: Personalização de Ecobags;

Produção Cultural para Iniciantes com Foco nas Leis Federais de Incentivo à Cultura;

Gerenciamento de Redes como Portfólio para Jovens Artistas.

Quem desejar participar do 3° Fórum Nacional de Juventudes pode se inscrever gratuitamente na plataforma oficial do Sesc, disponível neste link.

Confira a programação completa do evento:

3/10/2023

20h | Teatro Dona Amélia: abertura com Departamento Nacional do Sesc e Departamento Regional do Sesc em Pernambuco

21h | Restaurante Sesc Petrolina: apresentação Musical com Killauea “Show Garota Fashion”

4/10/2023

10h às 12h | Sesc Petrolina: oficinas

14h às 16h | Teatro Dona Amélia: Painel Políticas Públicas e o protagonismo jovem no desenvolvimento de produções culturais. Com Rafaela Correia (@tudomenoshomem, @p.tzao), Bruno Souza Araujo (@bruninho.souz4), Guilherme Ferreira de Souza Melo (@guifsmelo) e Vandim Moura (@ovandim.mah). Mediadoras: Amanda Rodrigues (@amand0r) e Leche Silva (@lecheoficial_)

16h às 17h| Sesc Petrolina: Feirinha Criativa

17h às 19h | Teatro Dona Amélia: Painel Os Territórios como Potenciais para Criação e Produção Artístico Cultural. Com Cadu Marques (@cadumarquess), Adriano Barbosa (@adrianopinhobarbosa), Ireno Júnior (@irenojuniorr), Bianca Lúcio (@biancca15) e Bianca Cris (@biancarondonc). Mediadores: Joston Luiz (@jostton_lu) e Nicole Muniz (@nicmdo)

20h | Teatro Dona Amélia: Mostra Audiovisual



5/10/2023

10h às 12h | Sesc Petrolina: Oficinas

14h às 16h | Teatro Dona Amélia: Painel: Saúde mental, corporeidade e a classe artística. Com Zi Miranda (@zombieattic), Letícia Mendes (@leticiasmvitoria), Miquéias Amaral - A Mika (@miqueiasamaral_ e @amika.ella), Elisa Coimbra (@elisacoim), Larissa Dias (@larissa_ddias). Mediadoras: Jennifer Sampaio (@jennifer.smpaio) e Maria Thereza Abel (@mattema1331)

16h às 17h| Teatro Dona Amélia: Feirinha Criativa

17h às 19h | Teatro Dona Amélia: Painel: O corre do cotidiano: acessibilidades e permanências. Com Anderson Silva (@anderson_zero), Ryan Rigueira (@ryanrigueirar), Jhemerson Alonso (@jhemerson_alonso) e Sabrina Mariano (@samarijo). Mediadoras: Victória Santana (@hxodef) e Cibelle Vieira (@vlcibelle)

20h| Teatro Dona Amélia: Espetáculo de Dança Eu Vim da Ilha

21h | Teatro Dona Amélia: O Espetáculo é a Periferia

Serviço – Fórum da Juventude

Data: 03 a 5 de outubro

Local: Sesc Petrolina (Rua Dr. Pacífico da Luz, nº 618 – Centro)



