Sesc Piedade leva mutirão de serviços e oficinas gratuitas para Jaboatão dos Guararapes
Projeto Colmeia ocorre nesta quinta (21) e sexta-feira (22) com mais de 40 ações para o público
O Sesc Piedade realiza mais uma edição do Projeto Colmeia nestas quinta (21) e sexta-feira (22), das 9h às 16h. A iniciativa reúne serviços gratuitos, oficinas, ações culturais e atividades de lazer para a comunidade.
A programação ocorre em diferentes espaços de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, com foco em cidadania, saúde, cultura, qualificação profissional e bem-estar.
A Escola Rodolfo Aureliano recebe, na quinta-feira (21), uma série de oficinas gratuitas em áreas como grafite, poesia, desenvolvimento web, fotografia, gravação e edição de áudio, tranças, macramê, capoeira, maquiagem, design de sobrancelhas, técnicas básicas de corte de cabelo e finalização de cabelos cacheados.
A programação também inclui oficinas sobre tecnologia assistiva para inclusão, monitoramento ambiental com tecnologia de baixo custo, aquaponia, aproveitamento integral dos alimentos.
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O público ainda terá outras atividades como lançamento de foguetes, uma atividade que ensina física, matemática e astronáutica através da construção de foguetes feitos com materiais recicláveis e observação solar.
Ainda na programação do primeiro dia, o Polo Cultural contará com visita guiada ao Cineteatro Samuel Campelo e slam de poesia. Já o espaço de palestras terá debates sobre educação financeira e empreendedorismo.
No dia 22 de maio, a programação se volta para os mutirões de serviços gratuitos. O Polo Saúde oferecerá testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, vacinação, aferição de pressão e glicose, avaliação física e nutricional, teste de visão, tipagem sanguínea e orientações sobre saúde bucal e arboviroses, além da entrega de kits dessas duas orientações.
O Polo Cidadania disponibilizará emissão de segunda via de certidões, serviços da Compesa, credenciamento Sesc, CadÚnico e cadastramento de MEI.
Também haverá atendimento de credenciais de estacionamento para pessoas idosas, gestantes e pessoas com deficiência.
Já o Polo Bem-Estar contará com serviços gratuitos de corte de cabelo, maquiagem, auriculoterapia, esmaltação, esfoliação e hidratação das mãos.
No Polo Lazer e Cultura, o público poderá participar de experiências com óculos de realidade virtual e ações de educação ambiental com distribuição de mudas.
A programação inclui um Polo Pet, com vacinação antirrábica e consulta veterinária gratuita para os animais de estimação.
Além das atividades na Escola Rodolfo Aureliano, a sexta-feira também contará com programação em outros espaços.
No Cineteatro, o Polo Lazer e Cultura terá feira gastronômica e de artesanato, brinquedos infláveis, atividades recreativas e o espetáculo “Notícias do Dilúvio – Um Canto a Canudos”, parte da programação do Palco Giratório 2026.
Já na Casa da Cultura, os participantes poderão acessar serviços do Procon, atendimento jurídico e atividades culturais do BiblioSesc.
Serviço - Colmeia Sesc Piedade
Oficinas
Quando: 21 de maio, das 9h às 16h
Onde: Escola Rodolfo Aureliano (Av. Barão de Lucena, 422- Centro, Jaboatão dos Guararapes- PE)
Mutirão de serviços
Quando: 22 de maio, das 9h às 16h
Onde: Escola Rodolfo Aureliano (Av. Barão de Lucena, 422- Centro, Jaboatão dos Guararapes- PE), Cineteatro Samuel Campelo (Praça Nossa Sra. do Rosário, 510- Centro, Jaboatão dos Guararapes- PE) e Casa da Cultura (Praça Nossa Sra. do Rosário, 670- Centro, Jaboatão dos Guararapes- PE)