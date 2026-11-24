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Notícias Sesc realiza primeiro seminário em Pernambuco para debater o combate à fome Encontro acontece na quinta-feira (26) e vai reunir especialistas, gestores públicos, representantes de empresas e organizações sociais

O Sesc Mesa Brasil promove, nesta quinta-feira (26), a primeira edição pernambucana do seu seminário, com o objetivo de discutir estratégias de enfrentamento à fome, à insegurança alimentar e ao desperdício de alimentos.

O encontro reunirá especialistas, gestores públicos, representantes de empresas e organizações sociais, no Auditório Roberto Régnier, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. O evento também terá transmissão online.

Com programação das 8h às 17h, o I Seminário Sesc Mesa Brasil PE 2026 contará com palestras e mesas-redondas sobre temas como justiça social, segurança alimentar, trabalho em rede e o uso da inteligência artificial em iniciativas sociais.

Entre os convidados estão Vinicius Limongi, chefe de Programas do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (WFP) no Brasil; Luiz Miguel, nutricionista do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); e Renato Carneiro, gerente interino de Assistência e do Sesc Mesa Brasil Pernambuco.

A programação também terá representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do setor empresarial e de organizações sociais. As apresentações da Orquestra Criança Cidadã, na abertura, e da Orquestra Giral, no encerramento, integram as atividades do encontro.

As inscrições custam a partir de R$ 30 e podem ser realizadas pela internet, na página de eventos do Sesc Pernambuco.

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