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Programação Sesc Santa Rita sedia mutirão de serviços gratuitos com início nesta terça-feira (1); saiba mais Projeto reúne incentivo ao empreendedorismo, emissão de documentos, vacinação e promoção do bem-estar até sábado (5)

Uma programação gratuita voltada para o fortalecimento da cidadania, promoção da saúde e incentivo ao empreendedorismo vai movimentar o Sesc Santa Rita, em São José, no Centro do Recife, a partir desta terça-feira (1º).



Até o sábado (5), o projeto Colmeia reúne oficinas, serviços de saúde, bem-estar, emissão de documentos e mais.

As atividades tem início na terça (1º) com oficinas práticas voltadas à qualificação profissional e ao empreendedorismo. A partir das 9h, será realizada a oficina de boas práticas de higiene e manipulação de alimentos.

No período da tarde, às 14h, as atividades seguem com os cursos de produção de laço para cabelo, culinária saudável com o brigadeiro fit, produção de ecobags e o ateliê dos contos.

O Polo Cidadania vai movimentar a unidade na quarta (2), das 9h às 15h, concentrando os serviços de emissão de documentos e garantia de direitos.

O público poderá solicitar a 2ª via de certidões de nascimento, casamento, óbito e divórcio, além de averbações e registros tardios, inscrição para casamento coletivo e cadastro de reclamações pré-processuais.

O polo também prestará orientação jurídica nas áreas Penal, Civil, Família, Trabalho, Previdenciário e do Consumidor, além de divulgação dos serviços da Secretaria da Mulher, cadastramento e atualização do Cadastro Único.



Outros serviços fornecidos são a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) e solicitação do PE Livre Acesso Intermunicipal para gratuidade no transporte coletivo.



Para estes cadastros, é necessária a apresentação de RG, CPF, foto 3x4, laudo médico atualizado e comprovante de residência.

O dia ainda contará com oficinas de culinária sobre produção de esfirras e biscoitos com casca de goiaba, a partir das 14h. Além de mais uma aula sobre confecção artesanal de ecobags.

A promoção do bem-estar será o mote das atividades na quinta-feira (3). Pela manhã, a partir das 9h, acontecem as oficinas de estimulação cognitiva, arteterapia e abraçoterapia, acompanhadas pelo acolhimento psicossocial, das 9h às 11h30.

Além disso, serão oferecidos serviços de quick massage, ventosaterapia, higienização da pele e maquiagem das 10h às 15h.



O momento também contará com a mesa-redonda "Saúde Mental em Foco: Acolher, Cuidar e Transformar", que vai promover o debate e a conscientização comunitária sobre o tema, a partir das 14h.

O polo Saúde funcionará na sexta-feira (4), das 10h às 15h, concentrando uma ampla gama de procedimentos e cuidados preventivos gratuitos.

A população poderá contar com vacinação, testes rápidos, aferição de pressão arterial, teste de glicose, auriculoterapia, orientação nutricional, distribuição de preservativos e atividades do Programa da Academia da Cidade.

Na área de saúde bucal, serão oferecidas orientações, escovação supervisionada com aplicação tópica de flúor (ATF) e escovódromo.

O polo também disponibilizará cuidados de estética e autoimagem, como corte de cabelo, higienização da pele e maquiagem.

Encerrando a semana de mobilização, no sábado (5), das 9h às 14h, o Projeto Colmeia reúne a Feira de Sustentabilidade e a Feira "Fios de Memória".

O evento reunirá cerca de 10 expositores locais, com produtos de diversos nichos, incluindo artesanato, acessórios e alimentos.

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