Sesi-PE abre inscrições para 300 vagas para cursos de atendimento ao cliente e discurso em público

A partir desta segunda-feira (3), estão abertas as inscrições para as 300 vagas disponibilizadas pelo SESI-PE para cursos gratuitos e online, com direito a certificado de conclusão. São 150 vagas ara o curso “Satisfação do Cliente” e outras 150 para “Habilidades para Falar em Público”.

Para se inscrever, será necessário acessar este link, na seção "Educação a Distância", até o dia 16 de julho. Os candidatos devem ter, como requisitos básicos: no mínimo, 16 anos, e-mail, acesso à internet e noções básicas de internet. Após a efetivação da matrícula, o estudante terá 30 dias para estudar o conteúdo e concluir o curso desejado.

No curso "Satisfação do Cliente", serão lecionados conhecimentos com foco na execução de um serviço de qualidade para que o produto agrade e promova uma clientela para a empresa. A carga horária é de 40h e será dividida em diversos temas, como: Conceito de cliente; Necessidades e desejos; Produtos ou serviços? Qual a diferença?; Definindo a satisfação do cliente; Atendimento ao cliente; e Uso das ferramentas de marketing.

Já no curso “Habilidades para Falar em Público”, os alunos desenvolverão habilidades para apresentação de projetos no ambiente de trabalho, além de tentar, de uma vez por todas, vencer o medo de falar em público através das técnicas e conteúdos abordados. A carga horária será de 8h.



