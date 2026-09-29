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Oportunidade Sesi-PE abre vagas gratuitas para o Ensino Médio em 2027 Oportunidades estão distribuídas em 12 unidades; inscrições seguem até 5 de outubro e prova será aplicada em novembro

O Serviço Social da Indústria em Pernambuco (Sesi-PE) abriu 715 vagas gratuitas para estudantes que desejam ingressar na 1ª série do Ensino Médio em 2027, as oportunidades estão distribuídas entre 12 unidades da instituição no estado. As inscrições seguem até 5 de outubro.

Podem participar estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental. Também há vagas para o Programa Inova Médio. Os candidatos serão avaliados em provas de Língua Portuguesa e Matemática.

A prova está marcada para 1º de novembro e será aplicada nas unidades do Sesi. O resultado e as demais etapas do processo seletivo serão divulgados no site da banca organizadora. A matrícula dos aprovados está prevista para ocorrer entre 30 de novembro e 3 de dezembro.

As vagas são oferecidas nos turnos da manhã e da tarde, conforme a unidade escolhida. Parte dos cursos tem Ensino Médio integrado à formação técnica, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PE).

Entre as opções estão Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática para Internet, Jogos Digitais e Segurança do Trabalho.

Também há vagas para Ensino Médio sem formação técnica, com formações nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática e de Linguagens e Ciências Humanas.

As inscrições estão disponíveis no site do processo seletivo. Informações sobre as etapas e o acompanhamento da seleção podem ser consultados no site da banca organizadora.

Confira a distribuição das vagas:

Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico

Camaragibe: Administração - 30 vagas

Paulista: Administração - 40 vagas

Caruaru: Administração - 45 vagas

Belo Jardim: Desenvolvimento de Sistemas - 45 vagas

Moreno: Desenvolvimento de Sistemas - 35 vagas

Vasco da Gama: Desenvolvimento de Sistemas - 45 vagas

Goiana: Eletromecânica - 40 vagas

Cabo de Santo Agostinho: Eletrotécnica - 40 vagas

Petrolina: Informática para Internet - 40 vagas

Vasco da Gama: Inova Médio/Eletromecânica - 40 vagas

Araripina: Inova Médio/Eletrotécnica - 40 vagas

Ibura: Jogos Digitais - 45 vagas

Araripina: Segurança do Trabalho - 40 vagas

Ensino Médio sem formação técnica

Goiana: Ciências da Natureza e Matemática - 40 vagas

Escada: Ciências da Natureza e Matemática - 35 vagas

Cabo de Santo Agostinho: Ciências da Natureza e Matemática - 40 vagas

Goiana: Linguagens e Ciências Humanas - 40 vagas

Moreno: Linguagens e Ciências Humanas - 35 vagas

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