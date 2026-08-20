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TECNOLOGIA Sesi-PE inaugura Centro Avançado de Robótica no bairro da Várzea nesta quinta-feira (20) Instalado no ParTel, o novo espaço será voltado à formação tecnológica, prototipagem e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas ligadas aos desafios da indústria contemporânea

O Sesi Pernambuco inaugura, nesta quinta-feira (20), às 10h, o Centro Avançado de Robótica, instalado no ParqTel – Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas, no bairro da Várzea, no Recife.

Além de ser pioneira no Nordeste, a iniciativa amplia a estrutura destinada à formação tecnológica dos estudantes e proporciona um ambiente permanente para o desenvolvimento de talentos em áreas que estão transformando a indústria e o mundo do trabalho.

A proposta do Centro é funcionar não apenas como um laboratório convencional de robóticas, mas também como um hub de educação, tecnologia e inovação, aproximando estudantes, professores, pesquisadores, instituições de ciência e tecnologia e empresas.

Concebido a partir de uma parceria entre o Sesi Pernambuco e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), a estrutura permite que os estudantes aprofundem conhecimentos adquiridos nas escolas e avancem para projetos de maior complexidade.

“A proposta é ampliar a trajetória formativa dos alunos para além das competições, aproximando-os também de carreiras relacionadas às áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática", iniciou a superintendente do Sesi-PE, Cláudia Cartaxo. "Queremos que este seja um lugar para experimentar, formar jovens preparados para um mundo em que tecnologia, criatividade, colaboração e capacidade de resolver problemas serão cada vez mais importantes”, completou a gestora.

O equipamento conta com recursos para robótica de alto desempenho, programação, eletrônica, fabricação digital, automação, impressão 3D e prototipagem, além de atividades relacionadas a tecnologias emergentes.

Também será utilizado na preparação e no treinamento das equipes do SESI que participam das competições FIRST Tech Challenge (FTC) e FIRST Robotics Competition (FRC). Com isso, o espaço terá a possibilidade de transformar ideias em protótipos e soluções tecnológicas.

Sobretudo, o Centro Avançado de Robótica terá atuação voltada à pesquisa, desenvolvimento e inovação, possibilitando a experimentação de projetos aplicados a desafios reais.

Nesse processo, os estudantes poderão desenvolver habilidades como pensamento computacional, resolução de problemas complexos, criatividade, trabalho em equipe, engenharia, programação, prototipagem e inovação.

Serviço:

Inauguração do Centro Avançado de Robótica do SESI Pernambuco

Local: ParqTel – Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas

Data: Quinta-feira, 20 de agosto

Horário: 10h

Endereço: Rua Ministro Mario Andreaza, s/n - Várzea, Recife

Off Season Pernambuco – Categoria FTC

Local: ParqTel – Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas

Data: Sexta-feira e sábado, 21 e 22 de agosto

Horário: 8h às 18h

Endereço: Rua Ministro Mario Andreaza, s/n - Várzea, Recife

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