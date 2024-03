A- A+

Educação Sesi-PE inaugura escola de referência em Caruaru, no Agreste Estrutura atende cerca de mil estudantes da Educação Básica dos anos finais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) inaugurou, nessa segunda-feira (11), uma escola de referência do Sesi em Caruaru, no Agreste no Estado.



Segunda unidade inaugurada em Pernambuco, a unidade Caruaru conta com uma estrutura com 12 salas de aula, um laboratório maker, um laboratório de robótica, biblioteca e área de convivência.



Com a ampliação, a Instituição passou de 18 para 24 professores em seu corpo docente. Por estar próxima de um polo industrial, cerca de 60% dos alunos da unidade são dependentes da indústria pernambucana.





O equipamento contou com o investimento de mais de R$ 17 milhões. Autoridades nacionais, estaduais e municipais prestigiaram a solenidade que, além da presença dos alunos da unidade e de seus familiares, contou ainda com a apresentação cultural da dupla Ivison e Arthur, que é sucesso nas redes sociais, tocando sanfona de 8 baixos, pandeiradas e percussão.

"A unidade é motivo de satisfação e de muito orgulho para nós. Nosso objetivo maior é proporcionar um futuro melhor para os alunos, principalmente os da comunidade da indústria, por meio do ensino moderno, sem onerar as famílias. O conhecimento, através da educação, ele nos prepara para ensinar, sendo uma tarefa gratificante que nos torna mais nobres, mais sábios e mais participativos na construção do futuro", disse o presidente da FIEPE e diretor regional do SESI-PE, Ricardo Essinger

Sistema FIEPE - Mantido pelo setor industrial, atua no desenvolvimento de soluções para trazer ainda mais competitividade ao segmento. Além do SESI – que proporciona serviços de saúde e educação básica para os industriários, familiares e comunidade geral – conta ainda com a FIEPE, o SENAI e o IEL. A Federação realiza a defesa de interesse do setor produtivo e contribui com o processo de internacionalização das indústrias. Com o SENAI-PE, além de formação profissional, são oferecidos os serviços de metrologia e ensaios, consultorias e inovação. O IEL-PE foca na carreira profissional dos trabalhadores, desde a seleção de estagiários e profissionais, até a capacitação deles realizada pela sua Escola de Negócios.

