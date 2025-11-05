A- A+

Cursos SESI-PE oferece 300 vagas em cursos gratuitos e online Inscrições vão até 24 de novembro e participantes recebem certificado após conclusão e avaliação

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) abriu 300 vagas para cursos gratuitos e a distância, com inscrições disponíveis até o dia 24 de novembro no site pe.sesi.org.br, na seção Educação Continuada.

São 150 vagas para o curso “Relacionamento Interpessoal” e outras 150 para “A Importância do Feedback”, voltados para quem busca aprimorar o currículo e desenvolver competências profissionais.

Cursos voltados para o ambiente de trabalho

O curso Relacionamento Interpessoal tem carga horária de 12 horas e aborda temas como ambiente de trabalho, empatia, ética, escuta, assertividade e gestão de conflitos. Já o curso A Importância do Feedback, com 8 horas de duração, discute a importância do retorno nas relações de trabalho, abordando liderança, comunicação e práticas eficazes de feedback.

Inscrições e certificação

Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos, com acesso à internet e conhecimentos básicos de informática.

Após a matrícula, o aluno tem 30 dias para concluir o curso e realizar uma avaliação na plataforma. Quem atingir 70 pontos ou mais recebe o certificado de conclusão emitido pelo SESI-PE.

Mais informações

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (81) 98151-8375 ou pelo e-mail [email protected].

Com informações da assessoria

