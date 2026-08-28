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CAPACITAÇÃO Sesi-PE oferece 450 vagas gratuitas para EJA e cursos profissionalizantes gratuitos Programa é voltado a pessoas a partir de 18 anos e inclui cursos do Senai-PE, bolsa-auxílio de R$ 100 e oportunidades em diferentes regiões de Pernambuco; inscrições vão até terça-feira (1º)

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE), por meio do programa SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, oferece 450 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante, com cursos em parceria com o Senai-PE.

Com vagas voltadas às pessoas a partir de 18 anos, o programa é fruto de uma parceria entre o Sesi-PE, o Conselho Nacional do Sesi (CN-Sesi) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e prevê bolsa-auxílio de R$ 100 para os estudantes.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (1º), por meio do site oficial. As oportunidades abrangem não somente a Região Metropolitana do Recife (RMR), mas também Agreste e Sertão.

O EJA Profissionalizante engloba o Ensino Fundamental anos finais e o Ensino Médio em três etapas.

Na primeira, o estudante passa pelo Reconhecimento de Saberes, processo que avalia, valida e aproveita os conhecimentos práticos e de vida que o estudante já adquiriu trabalhando ou estudando por conta própria

Essa etapa funciona para identificar o nível de aprendizado do aluno antes de dar início aos estudos formais. Assim, o estudante não precisa refazer conteúdos que ele já tem conhecimento.

A parceria com o Senai-PE entra na segunda etapa, com 450 vagas para cursos profissionalizantes com duração de dois meses nas seguintes áreas: Pedreiro de alvenaria, padeiro, eletricista instalador predial, almoxarife, instalador de sistemas fotovoltaicos e refrigeração, entre outros.

“O SEJA Pro+ é uma oportunidade de gerar crescimento profissional para os pernambucanos, aumentando as chances de se inserir no mercado de trabalho e, consequentemente, de melhorar o próprio futuro”, ressalta a superintendente do Sesi-PE, Claudia Cartaxo

Durante programa, os estudantes terão atividades online e encontros presenciais. Paralelo a esse curso, os alunos têm as aulas tradicionais do EJA, que seguem até a conclusão, com previsão de 12 meses.

Confira a distribuição dos cursos profissionalizantes abaixo:

Senai Goiana

Almoxarife - 50 vagas

Senai Paulista

Pedreiro de Alvenaria - 50 vagas

Eletricista Instalador Predial - 50 vagas

Senai Santo Amaro

Padeiro - 36 vagas

Refrigeração - 40 vagas

Senai Areias

Eletricista Instalador Predial - 50 vagas

Instalador de Sistemas Fotovoltaicos - 50 vagas

Senai Caruaru

Almoxarife - 24 vagas

Senai Petrolina

Pedreiro de Alvenaria - 50 vagas

Padeiro - 50 vagas

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