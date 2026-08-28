Sesi-PE oferece 450 vagas gratuitas para EJA e cursos profissionalizantes gratuitos
Programa é voltado a pessoas a partir de 18 anos e inclui cursos do Senai-PE, bolsa-auxílio de R$ 100 e oportunidades em diferentes regiões de Pernambuco; inscrições vão até terça-feira (1º)
O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE), por meio do programa SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, oferece 450 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante, com cursos em parceria com o Senai-PE.
Com vagas voltadas às pessoas a partir de 18 anos, o programa é fruto de uma parceria entre o Sesi-PE, o Conselho Nacional do Sesi (CN-Sesi) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e prevê bolsa-auxílio de R$ 100 para os estudantes.
As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (1º), por meio do site oficial. As oportunidades abrangem não somente a Região Metropolitana do Recife (RMR), mas também Agreste e Sertão.
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O EJA Profissionalizante engloba o Ensino Fundamental anos finais e o Ensino Médio em três etapas.
Na primeira, o estudante passa pelo Reconhecimento de Saberes, processo que avalia, valida e aproveita os conhecimentos práticos e de vida que o estudante já adquiriu trabalhando ou estudando por conta própria
Essa etapa funciona para identificar o nível de aprendizado do aluno antes de dar início aos estudos formais. Assim, o estudante não precisa refazer conteúdos que ele já tem conhecimento.
A parceria com o Senai-PE entra na segunda etapa, com 450 vagas para cursos profissionalizantes com duração de dois meses nas seguintes áreas: Pedreiro de alvenaria, padeiro, eletricista instalador predial, almoxarife, instalador de sistemas fotovoltaicos e refrigeração, entre outros.
“O SEJA Pro+ é uma oportunidade de gerar crescimento profissional para os pernambucanos, aumentando as chances de se inserir no mercado de trabalho e, consequentemente, de melhorar o próprio futuro”, ressalta a superintendente do Sesi-PE, Claudia Cartaxo
Durante programa, os estudantes terão atividades online e encontros presenciais. Paralelo a esse curso, os alunos têm as aulas tradicionais do EJA, que seguem até a conclusão, com previsão de 12 meses.
Confira a distribuição dos cursos profissionalizantes abaixo:
Senai Goiana
- Almoxarife - 50 vagas
Senai Paulista
- Pedreiro de Alvenaria - 50 vagas
- Eletricista Instalador Predial - 50 vagas
Senai Santo Amaro
- Padeiro - 36 vagas
- Refrigeração - 40 vagas
Senai Areias
- Eletricista Instalador Predial - 50 vagas
- Instalador de Sistemas Fotovoltaicos - 50 vagas
Senai Caruaru
- Almoxarife - 24 vagas
Senai Petrolina
- Pedreiro de Alvenaria - 50 vagas
- Padeiro - 50 vagas