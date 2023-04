Sesi-PE oferece 500 vagas gratuitas para EJA a distância e semipresencial; veja como se inscrever

A- A+

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) está com 500 vagas gratuitas abertas para a Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante (EJA). A previsão de início das aulas é para setembro deste ano.

As inscrições podem ser feitas da terça-feira, 2 de maio, até o dia 28 de julho, em qualquer unidade do Sesi-PE de forma presencial ou pelo e-mail [email protected]

Os interessados podem escolher entre duas opções de ensino: a distância (100% EAD) ou semipresencial (80% EAD e 20% presencial), este último oferecido apenas nas unidades do Vasco da Gama, na Região Metropolitana do Recife, e Caruaru, no Agreste pernambucano.

No caso do curso semipresencial, o aluno deverá comparecer à escola uma vez por semana.

“Nosso maior propósito é fazer com que as pessoas consigam construir um futuro melhor e com mais qualidade de vida”, destaca a diretora de Educação do Sesi-PE, Mirella Barreto.

Público-alvo

Os cursos miram dois públicos específicos: estudantes a partir de 15 anos que queiram cursar a EJA Ensino Fundamental Anos Finais ou pessoas a partir de 18 anos que tenham interesse na conclusão dos últimos anos da Educação Básica.

Será possível aos estudantes, além de concluírem os estudos, também fazerem curso de qualificação profissional pelo Senai-PE.

Documentos necessários

Os interessados devem enviar ou apresentar os seguintes documentos:

- Uma foto 3x4

- Cópia do RG e CPF

- Cópia da certidão de nascimento ou casamento

- Cópia do comprovante de residência

- Histórico escolar original

O histórico escolar original deve ser entregue em qualquer unidade do Sesi-PE ou na Casa da Indústria, localizada no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Isso vale, inclusive, para as pessoas que optarem pela inscrição via e-mail e Correios.

