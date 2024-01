SESI-PE oferece 500 vagas gratuitas para Ensino de Jovens e Adultos em 2024

A- A+

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está oferecendo 500 vagas para a Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas iniciam em fevereiro e acontecerão de forma online ou no modo semipresencial em duas unidades: Caruaru e Vasco da Gama, no Recife.

As vagas oferecidas são destinadas para os interessados em cursar a EJA Ensino Fundamental Anos Finais, voltada para estudantes a partir de 15 anos, ou a EJA Ensino Médio, para quem tem 18 anos ou mais e tem interesse em concluir os últimos anos da educação regular.



As aulas acontecerão de duas formas: online (100% EAD) ou semipresencial (80% EAD e 20% presencial). A modalidade semipresencial, entretanto, será oferecida apenas nas unidades do Vasco da Gama e Caruaru, e o estudante precisa comparecer na escola uma vez por semana.

A Diretora de Educação do SESI-PE, Mirella Barreto, destacou que a EJA tem como principal benefício a oportunidade da elevação da escolaridade por meio de uma certificação rápida, gerando crescimento profissional, autonomia, protagonismo e aumentando as chances de inserção no mercado de trabalho. “A Nova EJA pode ser parte da solução de um dos principais desafios da educação, que é a baixa escolaridade da população. O programa significa a chance de ingressar ou de retornar ao mercado de trabalho, tendo a possibilidade de melhorar o próprio futuro e o de suas famílias”, pontuou.



As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de janeiro pelo link. É necessário apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição: uma foto 3x4; cópia do RG e CPF; cópia da certidão de nascimento ou casamento; cópia do comprovante de residência; e histórico escolar original, além de uma declaração de baixa renda. A via original do histórico escolar poderá ser entregue presencialmente, em qualquer unidade do SESI em Pernambuco ou na Casa da Indústria, ou pelos Correios.

