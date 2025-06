A- A+

Educação SESI-PE oferece 600 vagas gratuitas para Educação de Jovens e Adultos As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de julho (ou até as vagas serem preenchidas) pelo site pe.sesi.org.br ou em qualquer uma das 12 unidades do SESI Pernambuco

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está ofertando 600 vagas gratuitas para a entrada 2025.3 da Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo 200 para o Nível Fundamental e 400 para o Nível Médio. O curso tem duração de 12 meses e é voltado para quem não completou os anos da Educação Básica em idade apropriada por qualquer motivo.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de julho (ou até as vagas serem preenchidas) pelo site pe.sesi.org.br ou em qualquer uma das 12 unidades do SESI Pernambuco. As aulas estão previstas para iniciar no 28 de julho e acontecerão de forma online ou no modo semipresencial

As vagas oferecidas são destinadas para os interessados em cursar a EJA Ensino Fundamental Anos Finais, voltada para estudantes a partir de 15 anos e que tenham concluído no mínimo o 5º ano do Fundamental, ou a EJA Ensino Médio, para quem tem 18 anos e concluiu o 9º ano do Fundamental.

As aulas podem ser realizadas de duas formas: online (100% EAD) ou semipresencial (80% EAD e 20% presencial), com encontros presenciais uma vez por semana. Para quem optar pelo semipresencial para cursar o Nível Fundamental, a modalidade será oferecida apenas na unidade do Vasco da Gama. Já as vagas para o semipresencial do Nível Médio serão divididas, sendo 200 para Caruaru e 200 para o Vasco da Gama.

“O SESI está celebrando 10 anos da Nova EJA este ano. Isso demonstra a força que essa modalidade de estudo tem. Um dos nossos diferenciais é começar pelo que o aluno já sabe, pois valoriza a experiência de vida dos nossos estudantes, além, claro, de ter uma aprendizagem flexível e personalizada”, pontuou a diretora de Educação do SESI-PE, Mirella Barreto.

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: cópia do RG e CPF; cópia do comprovante de residência; histórico escolar original (ou declaração de transferência provisória); e uma autodeclaração de baixa renda (o modelo está no link das inscrições).

A via original do histórico escolar precisa ser entregue presencialmente, em qualquer unidade do SESI em Pernambuco ou enviado pelos correios para a Casa da Indústria. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo [email protected] e pelo WhatsApp (81) 98814-5391.

