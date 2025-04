Sesi realiza corrida de rua em celebração ao Dia do Trabalhador nesta quinta-feira (1º)

A- A+

Em celebração ao feriado do Dia do Trabalhador, o Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) irá realizar, nesta quinta-feira (1º), a 1ª Corrida Nacional do Sesi.

O evento, que já acontecia localmente e ganha primeira edição por outros locais do Brasil, tem como objetivo a conscientização sobre a importância da atividade física, bem como busca promover a qualidade de vida e bem-estar da população.

Neste ano, o evento acontecerá pela primeira vez em outros 21 estados de forma simultânea. Com inscrições esgotadas, a corrida deverá reunir mais de três mil participantes, que correrão percursos de 5 km e 10 km. A largada acontece no Forte do Brum, no Bairro do Recife, a partir das 6h.

O evento irá distribuir R$ 14 mil em premiações para os mais bem colocados. As mais de cinco toneladas de alimentos arrecadados serão doadas para 11 instituições do Recife e de Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

Além disso, todos os resíduos recicláveis da corrida serão destinados à Cooperativa dos Catadores (Coopmetral), localizada no bairro de Peixinhos, em Olinda.

Premiação

A prova contará com percursos de 5 km e 10 km, nas categorias masculina e feminina, com subcategorias para PCD, Trabalhadores da Indústria e Público Geral.

Os três primeiros colocados da prova de 10 km das categorias "Trabalhador da Indústria" e "Público Geral" receberão premiação em dinheiro e troféu.

Já os mais bem colocados das modalidades de 5 km e 10 km das outras cateogorias ganharão troféus. Todos os corredores receberão medalhas.

Categoria “Trabalhador da Indústria”:

1º lugar Feminino e Masculino – R$ 2.500,00 (cada)

2º lugar Feminino e Masculino – R$ 1.250,00 (cada)

3º lugar Feminino e Masculino – R$ 750,00 (cada)

Categoria “Público Geral”:

1º lugar Feminino e Masculino – R$ 1.250,00 (cada)

2º lugar Feminino e Masculino – R$ 750,00 (cada)

3º lugar Feminino e Masculino – R$ 500 (cada)

Percursos

5 km

A corrida larga no Forte do Brum, segue pela ponte Limoeiro, vira à esquerda na rua da Aurora, segue até virar à esquerda na ponte, contornando a Praça da República por fora, vira à direita na avenida Martins de Barros, vai até a altura da Praça Dezessete, onde retorna e vira à direita na ponte Mauricio de Nassau, vira à direita no Cais da Alfândega e, em seguida, segue pela avenida Alfredo Lisboa até chegar ao Forte do Brum novamente.

10 km

A corrida larga no Forte do Brum, segue pela ponte Limoeiro, vira à esquerda na rua da Aurora, segue até virar à esquerda na ponte, contornando a Praça da República por fora, vira à direita na Avenida Martins de Barros, segue até virar à direita no Cais de Santa Rita, segue até o fim da avenida Eng. José Estelita e retorna, voltando no sentido contrário até virar à direita na ponte Mauricio de Nassau, vira à direita no Cais da Alfândega e, em seguida, segue pela Avenida Alfredo Lisboa até chegar ao Forte do Brum novamente.

Para a diretora de Saúde e Segurança na Indústria do Sesi-PE, Fernanda Guerra, o objetivo do evento é mostrar para a população que o esporte é um grande aliado de uma vida saudável, além de promover a integração entre trabalhadores, suas famílias e a comunidade em geral.

“A 1ª Corrida Nacional do Sesi vai muito além de um evento esportivo. Ela reforça o compromisso do Sesi com a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar do trabalhador da indústria e da população, pois, cada vez mais, sabemos que a prática de atividades físicas é essencial para a prevenção de doenças”, pontuou.



