Sessão de Pôsteres da 77ª Reunião Anual da SBPC abre inscrições para submissão de trabalhos

Pesquisadores interessados em submeter trabalhos para a Sessão de Pôsteres da 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) têm até a próxima quarta-feira (26) para se inscrever.

Com o tema “Progresso é Ciência em todos os Territórios”, o evento será realizado de 13 a 19 de julho, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Recife.

Serão aceitos estudos que apresentem resultados de pesquisas científicas e tecnológicas nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes.

As submissões serão avaliadas por assessores da SBPC e poderão ser aceitas ou recusadas. Somente os trabalhos aprovados e com a taxa de inscrição quitada serão incluídos na programação da Sessão de Pôsteres, que contará com apresentações no formato de vídeo-pôster ou pôster presencial durante o evento.

O pagamento da taxa de inscrição será exigido apenas para os trabalhos aceitos.

É importante ressaltar que o prazo final pode ser antecipado caso o limite de 600 trabalhos seja atingido, tornando essa categoria de inscrição automaticamente indisponível.

A Sessão de Pôsteres também contará com a Jornada Nacional de Iniciação Científica (JNIC), que destacará os melhores trabalhos de iniciação científica e tecnológica selecionados por suas instituições de origem, como universidades, centros de ensino e pesquisa, Institutos Federais e Centros Federais de Educação Tecnológica.

Para mais informações sobre o processo de submissão de trabalhos, acesse o site da SBPC.

