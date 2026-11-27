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RIO GRANDE DO SUL Sessão em Câmara do RS termina em pancadaria: "parecia roda punk" Confusão ocorreu durante protesto de servidores públicos e representantes sindicais de São Leopoldo

Uma sessão da Câmara Municipal de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi interrompida na noite da última quinta-feira, 26, após um protesto de servidores públicos e representantes sindicais terminar em pancadaria generalizada durante a votação de dois projetos. Segundo a Casa, cabos e equipamentos foram danificados durante a confusão.

Servidores participavam de protesto para barrar as propostas ligadas à Reforma da Previdência Municipal. Manifestantes ultrapassaram a barreira que separava o público dos vereadores e, em meio a gritos e empurrões, chegaram à mesa dos parlamentares.

A sessão ordinária foi transmitida ao vivo e imagens do tumulto circularam nas redes sociais, com comentários comparando a briga às rodas formadas em shows de punk rock, metal, hardcore, entre outros ritmos, conhecidas como mosh. "Parecia roda punk", escreveu um usuário.

Em nota, a Casa afirmou que encerrou a sessão por motivo de segurança diante das ocorrências registradas durante os trabalhos legislativos. Ninguém foi preso.

"A Câmara de Vereadores está apurando os possíveis danos causados ao patrimônio público e ao regular exercício das suas atividades", escreveu.

A pauta com as propostas será apreciada em nova reunião. Segundo a Câmara, a data será definida e divulgada depois aos vereadores e demais interessados.

Proposta

A manifestação foi acompanhada pela Brigada Militar, equipes da Força Tática, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal (GCM).

Os projetos que seriam votados estão ligados às mudanças nas regras da Previdência dos servidores municipais de São Leopoldo

O Projeto de Lei Complementar nº 291/2026 revisa as normas de aposentadorias, pensões por morte, benefícios por incapacidade e abono de permanência. A proposta também cria regras de transição, preserva direitos adquiridos e prevê critérios específicos para professores, pessoas com deficiência e trabalhadores expostos a riscos à saúde.

Já a emenda nº 447/2026, do PDT, propõe manter em 60 anos a idade mínima para a aposentadoria voluntária das servidoras, em vez dos 62 anos previstos na proposta da prefeitura. Para os homens, permanece a exigência de 65 anos.

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