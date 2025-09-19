A- A+

CINEMA Filme pernambucano tem sessão gratuita no São Luiz no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência A ação acontece neste domingo (21), às 16h, e faz parte da rota de lazer, promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH); sessão é aberta e gratuita para pessoas com deficiência

O filme pernambucano “Seu Cavalcanti”, dirigido por Leonardo Lacca, terá uma sessão gratuita neste domingo (21), às 16h, no Cinema São Luiz, em alusão Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, com uma experiência totalmente acessível.

A sessão contará com audiodescrição, interpretação em Libras diretamente na tela e legendas descritivas.



A ação faz parte da rota de lazer, promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH) em parceria com o Cinema São Luiz.

Usuários do PE CONDUZ da Região Metropolitana do Recife (RMR), Caruaru, Vitória de Santo Antão e Timbaúba serão conduzidos de suas casas para o cinema. A sessão também será aberta e gratuita para qualquer pessoa com deficiência e acompanhante.

O que é a rota de lazer?

A rota garante que pessoas com diferentes tipos de deficiência possam desfrutar da experiência cinematográfica com autonomia e inclusão.

A atividade é aberta a todas as pessoas com deficiência que queiram participar, com direito a um acompanhante.

Não é necessário retirar ingressos antecipadamente, basta chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. A entrada será por ordem de chegada até a lotação da sala de 392 lugares.

Segundo a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueiredo, a iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com a pauta da inclusão.

“O Governo de Pernambuco, por meio da SJDH, tem trabalhado para garantir o direito das pessoas com deficiência de viverem com autonomia e participarem plenamente da sociedade. Promover acessibilidade, fortalecer políticas públicas e ampliar o acesso à cultura e ao lazer são passos fundamentais para construirmos um estado mais justo, inclusivo e com oportunidades para todos.”

O filme escolhido para a sessão gratuita e acessível acompanha a história de Seu Cavalcanti, um homem de mais de 90 anos com uma saúde de ferro.

Quando Seu Cavalcanti se vê diante de um desafio que ameaça sua autonomia, o longa acompanha sua trajetória para reconquistar a independência e o prestígio na sociedade.

De acordo com o superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervásio, a atividade tem um valor simbólico importante.

“Mais do que uma ida ao cinema, esta rota representa um gesto de reconhecimento e valorização das pessoas com deficiência. É um momento de lazer, mas também de reafirmação do nosso compromisso com a inclusão, com a quebra de barreiras e com o fortalecimento da luta por direitos.”



Um dos usuários do PE Conduz que participará da atividade, Israel Miguel Martins, celebrou a oportunidade de viver essa experiência inédita.

“Essa é a minha primeira vez no Cinema São Luiz, estou muito feliz. O PE Conduz já era ótimo e ficou ainda melhor, Paulinha a coordenadora e a equipe fazem toda a diferença, ela organiza as rotas, avisa pelo WhatsApp e sempre trata a gente com muita dignidade e amor pelo que faz", disse.

Com informações de assessoria

