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GTA VI Sete anos de prisão para hacker britânico que vazou GTA VI Homem teria vazado imagens de GTA VI anos antes de seu lançamento

Um tribunal britânico condenou, nesta segunda-feira (23), um hacker a sete anos de prisão por uma série de ciberataques, entre eles o vazamento de imagens do videogame Grand Theft Auto VI vários anos antes do lançamento.

Após já ter passado vários anos sob custódia, Arion Kurtaj poderá ser colocado em liberdade de forma imediata, anunciou o juiz Mark Turner no Tribunal da Coroa de Woolwich, em Londres.

Kurtaj, de 21 anos, autista, declarou-se culpado na semana passada de ter invadido os sistemas de várias grandes empresas entre 2021 e 2022, entre elas a Rockstar Games, desenvolvedora de GTA; a operadora de telefonia móvel BT/EE; o banco digital Revolut e a plataforma de transporte Uber.

O juiz explicou que, para determinar a sentença, teve de "ponderar a gravidade do que ele fez em relação à sua juventude" e aos seus diagnósticos médicos.

Kurtaj era adolescente quando realizou os ataques como membro destacado do grupo de hackers conhecido como Lapsus$.

O jovem foi inicialmente acusado de invadir os sistemas da BT/EE e, em setembro de 2022, alojado em um hotel para protegê-lo de possíveis ataques de grupos de hackers rivais, segundo a Promotoria da Coroa britânica.

No entanto, a partir de seu quarto de hotel ele realizou novos ciberataques contra a Revolut, a Uber e a Rockstar.

Usando apenas um telefone celular, a TV do hotel conectada ao wifi e um dispositivo Amazon Fire TV Stick, Kurtaj conseguiu acessar os sistemas da Rockstar e obter 90 vídeos do aguardado videogame GTA VI.

Posteriormente, vazou as imagens na internet sob o pseudônimo "TeaPotUberHacker", mais de um ano antes de a Rockstar divulgar as primeiras imagens oficiais do jogo, o que causou grande alvoroço na indústria de videogames.

O ataque alterou a estratégia de lançamento do sexto título da série GTA, que finalmente chegou às lojas na semana passada, após uma espera de 13 anos.

Em 2023, um júri concluiu que Kurtaj, que havia sido considerado por psiquiatras, na época, incapaz para ser julgado, era responsável por vários crimes relacionados ao uso indevido de sistemas informáticos, fraude e extorsão.

Devido à gravidade do seu autismo, ele foi submetido à internação hospitalar, na qual permaneceu por dois anos, até que se determinou que estava em condições de ser julgado.

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