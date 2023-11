A- A+

Fantasia de Hitler Sete autoridades cubanas são punidas pela fantasia de Halloween de Hitler O diretor da agência e três altos funcionários do instituto de música que eram "responsáveis pela aprovação

Sete funcionários cubanos de organizações musicais estatais, que ajudaram a organizar uma festa de Halloween na semana passada, foram punidos por premiar um traje de Adolf Hitler como fantasia vencedora, informaram as autoridades.

O diretor-adjunto da Agência Cubana de Rock foi removido da carga e outros dois funcionários foram demitidos da organização devido à celebração de Halloween realizada no dia 28 de outubro, em Havana, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira (3) pelo Instituto Cubano de Música à Imprensa.

O diretor da agência e três altos funcionários do instituto de música que eram "responsáveis pela aprovação, avaliação e controle da programação cultural" também enfrentaram medidas disciplinares não especificadas, indicou o comunicado.

Segundo um relatório do Cuba Debate, veículo pró-governo, o traje do líder nazista recebeu o prêmio principal na festa, "com aplausos e ovações", desencadeando uma tempestade de críticas públicas.

Fechado após o incidente, o centro cultural Maxim Rock, que sediava uma festa de Halloween, estava programado para reabrir neste sábado

Veja também

Israel Israel culpa Hamas por demora na liberação de saída de brasileiros da Faixa de Gaza