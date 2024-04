Sete corpos desmembrados são encontrados em cidade do México

A- A+

As autoridades mexicanas encontraram nesta sexta-feira (5) os corpos desmembrados de sete pessoas que teriam sido executadas sob acusações de pertencer a grupos criminosos, informou a promotoria do estado de Puebla, no centro do país, onde ocorreu a descoberta.

Cinco das vítimas foram decapitadas, disse o promotor estadual, Gilberto Higuera, à imprensa, detalhando que os corpos estavam dentro de um carro abandonado em uma via movimentada nos arredores da cidade de Puebla, a capital regional.

Em cada um dos cadáveres, "encontramos uma mensagem escrita em papel [...] referindo-se ao motivo da privação da vida, obviamente injustificada, ilícita, criminosa", afirmou Higuera.

Sobre esses bilhetes, o procurador explicou que as acusações "vão desde tráfico de drogas em pequena escala, roubo de transporte e extorsão".

Puebla, um dos principais destinos turísticos do México devido à sua rica cultura, gastronomia e arquitetura colonial, no entanto, não escapa à violência do crime organizado que assola várias regiões do país.

Algumas localidades têm sido cenário de assassinatos durante confrontos entre narcotraficantes, e também são frequentemente denunciados casos de extorsão.

A violência ligada aos cartéis já deixou cerca de 450 mil mortos e mais de 100 mil desaparecidos desde 2006, quando o governo declarou guerra ao narcotráfico com envolvimento militar.

