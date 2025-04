A- A+

O declínio cerebral ocorre naturalmente ao longo do tempo e afeta a todos. Enquanto algumas pessoas sentem os primeiros sinais ainda jovens, outras só os percebem mais tarde. Um dos principais sinais de deterioração neuronal é a perda de memória.

Nesse contexto, um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard analisou quais práticas diárias acelerariam o declínio cognitivo e quais mudanças poderiam ser feitas para preveni-lo.

Sugestões para manter a saúde do cérebro

Especialistas concluíram que alguns comportamentos repetitivos impactam a saúde mental, o humor e a condição física geral. No entanto, certos ajustes na vida diária ajudariam a neutralizar esse efeito. Estas são as recomendações em destaque:

1. Desafie os pensamentos negativos

Pensamentos negativos influenciam o desenvolvimento diário de uma pessoa. De acordo com a psicoterapeuta Amy Morin, "pensamentos autocríticos e autodepreciativos criam estresse e podem levar à ansiedade e à depressão a longo prazo". Para enfrentar esse problema, propomos reconhecer que existem situações que podem gerar desconforto, mas também momentos favoráveis e fatores positivos que fortalecem a confiança nas próprias ações.

2. Não fique apenas em ambientes escuros

Permanecer em ambientes escuros ou fechados por longos períodos limita a produção de serotonina, pois reduz a exposição à luz solar. A serotonina, como neurotransmissor e hormônio, desempenha um papel na regulação do humor, do sono, do apetite e de outras funções corporais. Para melhorar essa situação, é recomendável sair de casa, praticar atividades físicas e interagir com o ambiente natural.

3. Limite o consumo de cafeína

O alto consumo de cafeína pode prejudicar o equilíbrio emocional e aumentar o estresse. É aconselhável limitar a ingestão diária a não mais que 400 mg. Além do café, outras bebidas como chá e mate contêm essa substância. O consumo excessivo pode causar insônia, ansiedade e distúrbios de colesterol.

4. Evite o uso de telas ao acordar ou dormir

Evitar o uso de telas no início do dia ou antes de dormir é essencial. A exposição à luz de dispositivos móveis, televisores ou computadores pode interromper os ritmos naturais do cérebro. Por isso, sugere-se começar e terminar o dia sem o uso de tecnologias digitais.



5. Não ouça música com volume alto

Proteger sua audição é fundamental, por isso não é recomendado ouvir música em volume alto com fones de ouvido. Pesquisas científicas concordam que essa prática diária pode causar danos permanentes aos órgãos e tecidos auditivos. Recomenda-se fazer longas pausas para cuidar do sistema auditivo.

6. Respeite os horários de descanso

Respeitar os horários de descanso é essencial. Dormir menos do que as oito horas recomendadas aumenta o risco de perda de memória, dificuldade de concentração e estresse crônico, o que, por sua vez, pode levar a condições mais sérias, como problemas cardiovasculares.



7. Tenha vida social

Manter a comunicação com outras pessoas é benéfico. A falta de interação com familiares, amigos ou conhecidos pode levar ao desenvolvimento de depressão e sentimentos de ansiedade crônica. Estabelecer espaços para compartilhar com outras pessoas melhora o humor e a percepção de situações cotidianas.

