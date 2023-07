Sete jovens são condenados à prisão perpétua na Grécia por matarem um torcedor

A- A+

Um tribunal grego proferiu, nesta quarta-feira (12), importantes sentenças, sete delas à prisão perpétua, contra 12 pessoas julgadas pela morte violenta de um torcedor de 19 anos no ano passado, de acordo com a Agência de Atenas (semioficial).

Sete pessoas foram consideradas culpadas de homicídio voluntário e condenadas à prisão perpétua. As outras cinco, consideradas culpadas de cumplicidade neste crime que chocou a Grécia, foram punidas com penas de prisão superiores a 19 anos.

O tribunal não reconheceu nenhuma circunstância atenuante para os 12 culpados, que estavam detidos desde o ano passado. O mais velho deles tem 26 anos.

O julgamento começou no dia 18 de janeiro no tribunal criminal de Tessalônica, a segunda maior cidade da Grécia e local do crime.

Após 47 audiências, o procurador falou de "um ataque organizado e planejado até o último segundo com a intenção de assassinato", segundo a Agência de Atenas.

Na noite de 1º de fevereiro de 2022, os 12 réus, 'hooligans' do PAOK Thessaloniki, foram às ruas da cidade com facas e barras de metal. Eles atacaram Alkis Kampanos e quatro de seus amigos, torcedores do clube rival, o Aris FC.

Espancado durante um minuto, o jovem de 19 anos acabou morrendo. Dois de seus amigos ficaram feridos no mesmo ataque.

